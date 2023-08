La première demi-heure est fort équilibrée. Les visiteurs s’offrent deux occasions via De Rock qui voit son tir finir dans le petit filet externe du but (16e) et via un cafouillage dans le rectangle (21e), mais Rentmeister et Restiglian s’emploient pour sauver la balle à même la ligne. Juste après la demi-heure, Klaas De Rock s’infiltre dans les seize mètres et est légèrement accroché par Florian Lambrechts. L’arbitre est intransigeant, il exclut Lambrechts et donne penalty. Un coup de réparation que l’attaquant flamand Van De Velde manque: Julien Crespin détournant son envoi. Les hommes du circuit ont du mal à dix contre onze et voient Van De Velde ouvrir la marque juste avant la pause (0-1, 43e). "Le penalty est léger, mais je pensais qu’il n’y avait plus de double peine", s’insurge le coach sterlain Pascal Collin.

Dès le début de la seconde période, les Rouges poussent et obtiennent un corner qui est renvoyé vers De Rock qui voit Crespin avancé et le lob des 70 mètres ! Ster ne faiblit pas et retrouve les ressources pour revenir via Domken (1-1, 60e) et Restiglian à la dernière seconde (2-2).

Les hommes du circuit s’inclineront sur la cruelle séance des tirs au but 6 à 7. "Nous avons montré du caractère et nous avons mis à mal une équipe de D2. Je suis content de mes gars et heureux de pouvoir commencer notre championnat", souligne Pascal Collin.

Ster-Francorchamps 2 – FC Lebbeke 2 (6-7 tab)

Arbitre: M. Corbay.

Carte rouge à Ster-Francorchamps: Lambrecht (32e directe).

Cartes jaunes: Gilis, Restiglian, Calisgan ; Arne, Hillewaere, Liase.

Buts: Van De Velde (0-1, 43e), De Rock (0-2, 52e), Domken (1-2, 60e), Restiglian (2-2, 90+3).

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Boreio (52e Hermant), Lambrechts, Rentmeister, Restiglian, Delhez (52e Calisgan), Gilis, Raskin (74e Wangermez), Thelen, Sow (66e Chandelle), Domken (74e Bultot).

FC LEBBEKE: Aeyels, De Nauw, Emmaneel, Hillewaere (62e Tissier), Loriers, Pieyns (74e Branko), Verheyden, De Rock, Lyase (62e Van Rumst), Van Buyten, Van De Velde.