Rune Paeshuyse (Eupen): "Éviter un tel score, même contre un adversaire supérieur"

Très clairement, Eupen ne pouvait que reconnaître la supériorité de l’adversaire au terme de cette joute dominicale à sens unique. "Ils ont plus de qualité que nous, c’est un fait. Ils ont aussi un bien plus gros budget que le nôtre. Mais malgré ça, on doit se battre et un 0-5, ce n’est pas acceptable" ajoutait le droitier de 21 ans, conscient, aussi, que le bilan d’Eupen après trois matches (4 points pris sur 9 possibles) n’a rien de catastrophique, bien au contraire. "On a bien démarré. Personne ne s’attendait à nous voir gagner à Genk mais on l’a fait au terme d’une belle prestation."

La ligne arrière d’Eupen doit encore trouver ses marques: entre l’arrivée de l’expérimenté Palsson et celle du nouveau gardien, le jeune Gabriel Slonina. "La communication est bonne entre nous et plus largement, ça se passe bien. Gabriel Slonina est un jeune gardien de talent: on le sait."

L’Alliance va désormais songer à son prochain rendez-vous: dimanche prochain du côté de Courtrai. "Je ne veux pas dire que ce match à Courtrai est plus important que d’autres, car tous le sont. Mais c’est un match contre un concurrent direct, c’est important" ponctue l’ex-Malinois qui a signé un contrat jusqu’en 2028 à Eupen. "Venir ici était un bon choix. Le coach et le club me font confiance. À moi de faire mes preuves désormais !"