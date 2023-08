Buts: Wirtzfeld (1-0, 14e), Lejeune (2-0, 44e), M. Bruyère sur pen. (2-1, 50e), Michel (3-1, 87e)

"Après 45 minutes très compliquées, nous étions logiquement menés 2-0, raconte Bruno Herman, le T1 sartois. La 2e mi-temps est en notre faveur, nous aurions pu égaliser avant de prendre le 3e en fin de match."

"Nous aurions dû tuer ce match avant la pause, confirme Dejan Botic, le coach étoilé. Sart B a repris la 2e période avec plus de gnac, nous avons perdu le fil du match mais le but de la délivrance aurait pu tomber plus tôt."

Spa 1 – Xhoffraix 3

Buts: Sedici (1-0, 11e), Martin (1-1, 38e), L. Bernard (1-2, 67e), Zander sur pen. (1-3, 80e)

"Xhoffraix nous était supérieur au niveau de la cohésion et de la préparation, expliquait Michel Henrotte, le mentor spadois. Le résultat final est logique mais il y a eu match."

"Après un quart d’heure compliqué, on est rentré dans ce match et nous étions plus forts que Spa", lâchait Marcin Gdowski, le coach xhoffurlain.

Walhorn 4 – Oudler 4

Buts: Pint (0-1, 1re), Greven csc (1-1, 6e), Pint (1-2, 8e), Kessler (2-2, 14e et 3-2, 54e), Michaeli (3-3, 68e), Peters (3-4, 78e), Aussems (4-4, 80e)

"Un match avec du rythme et du spectacle face à un adversaire solide et toujours dans l’euphorie de la montée, résumait Stefano Francini, l’entraîneur de Walhorn. Certains automatismes défensifs doivent encore être travaillés."

"Je suis fier de mes gars et on doit se satisfaire de prendre un point mais il y a de la déception, avouait Manuel Mutsch, le coach du Rapid. Quand on inscrit 4 buts en déplacement chez un favori, on doit ramener les trois points à la maison."

Saint-Vith 5 – Jalhay 1

Buts: Rogister (1-0, 14e), Dessaucy (1-1, 37e), Rogister (2-1, 50e, 3-1, 60e et 4-1, 62e), Raxhon (5-1, 81e)

"C’est la première fois qu’on gagne d’entrée en P3, rappelait le T2 saint-vithois Manuel Klauser. Après notre 1-0, Jalhay a poussé mais nous avons vite repris ce match en main."

"Mauvais en début de match, on a ensuite réalisé une belle demi-heure et nous aurions pu mener à la pause, expliquait Rocco Sutera, le T1 jalhaytois. Buteur, Dessaucy avait aussi loupé un penalty. Nous avons très mal géré nos temps faibles."

Hombourg B 4 – FC Eupen B 1

Buts: Renkens (1-0, 1re et 2-0, 36e), Nzuzi sur pen. (2-1, 41e), Degueldre (3-1, 44e), Renkens (4-1, 68e)

"Un but après 20 secondes et une première victoire, voilà qui va gonfler le moral des troupes", se félicitait Olivier Beckers, le coach de Hombourg.

"Nous sommes battus par une équipe B de Hombourg qui n’alignera peut-être plus jamais un tel onze de base cette saison mais j’ai aussi vu de belles choses de notre côté", lançait Ben Lousberg, le T1 eupenois.

Elsenborn 2 – Waim.-Faym. 4

Buts: Doucen (0-1, 17e), T. Mackels (1-1, 26e), T. Van de Sande (1-2, 31e et 1-3, 62e), Mertens sur pen. (2-3, 80e), Giet (2-4, 85e)

"Je suis fier de mes gars qui auraient mérité un partage face à une belle équipe, positivait Andy Malmendier le coach d’Elsenborn. Ce n’est que le début d’un long chemin."

"On voulait un bloc compact et une circulation du ballon au sol, nous y sommes parvenus par moments, analysait Arnaud Barth, le T1 de Waimes-Faymonville. Ce premier match n’était pas un cadeau, on a lancé notre saison."

Lontzen 0 – Bullange 1

But: N. Mollers (0-1, 20e)

"Trop crispé en 1re période, mon jeune groupe a évolué plus haut et avec plus d’agressivité après la pause, racontait Danny Deraideux, le T1 de Lontzen. Un nul aurait été plus logique."

"Notre force reste d’avoir un groupe soudé, ces trois premiers points nous enlèvent la pression", se réjouissait Raphaël Lognoul, l’entraîneur de Bullange.

Hautes Fagnes 2 – Goé 0

Buts: H. Theysgens sur pen. (1-0, 36e), Dohogne (2-0, 88e)

"Nous aurions dû mener 2 ou 3-0 à la pause, regrettait Greg Hendrick, le mentor de la RAHF. Nous voulions marquer très vite à la reprise mais il a fallu attendre la 88e pour tuer ce match."

"La meilleure équipe l’a emporté mais j’ai vu des jeunes goétois parfois naïfs mais qui en voulaient", complétait Thierry Polis, le tacticien goétois.