Buts: Geelen (1-0, 26e), J. Lejeune (2-0, 32e), Benaets sur pen (2-1, 52e), R. Lejeune (2-2, 65e, 2-3, 72e), Heindrichs (3-3, 77e), Ritrovato (3-4, 85e), R. Lejeune (3-5, 91e)

"C’était un match un peu fou", glisse le T1 rechtois Jérôme Stark. "En 1re mi-temps, nous avions les choses en main et on oublie de faire 3-0. Félicitations à Heusy qui est une très belle équipe."

"Avant la pause, j’ai vu un très bon Recht avec beaucoup d’intensité et d’efficacité", enchaîne son homologue Jessy Dionisio. "De notre côté, rien de ce qu’on avait demandé n’a été fait. J’ai poussé une gueulante à la pause car il fallait un électrochoc. On a alors revu tout ce qu’on a mis en place depuis le début de saison."

Amblève 1 – Rocherath 2

Buts: C. Vilz (0-1, 6e), Ekissi (1-1, 48e), Velz (1-2, 79e)

"C’est un départ raté et en même temps, au vu de l’approche et du manque d’intensité, on ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. Ce n’est pas bien grave mais il faut à présent réagir", commente le mentor amelois Robin Demarteau.

"Gagner le premier match est toujours important", se réjouit le coach visiteur Stefan Bongard. "De plus, je pense que c’est la première fois qu’on l’emporte à Amblève. On est bien rentré dans la partie, avec un pressing très haut, et on marque au bon moment."

Franchimont 1 – Ferrières 2

Buts: Henrion (1-0, 25e), Sarr (1-1, 43e), Bouchtibi (1-2, 78e)

"Si on peut parler de départ raté au vu du résultat, ce n’est pas le cas dans le contenu et la manière", estime l’entraîneur franchimontois Patrick Courtois. "Ce samedi, nous n’avons pas été gâtés par les décisions arbitrales. De plus, quand c’était 1-0, on a une grosse occasion pour doubler la mise. Puis à 1-1, Audric Vicqueray touche le piquet."

Andrimont 1 – Weywertz 5

Buts: Bungart sur pen (0-1, 4e), Hanf (0-2, 28e), Kambembo (1-2, 52e), Heinen (1-3, 75e ; 1-4, 88e), Gennen (1-5, 93e)

"Même si nous avons raté notre première mi-temps, le penalty très très léger sifflé en début de rencontre a conditionné notre match", regrette le technicien andrimontois Manu Ruiz Marin. "Après la pause, on a retrouvé le vrai Andrimont et on était proche du 2-2. Pour moi, le score est forcé."

"Connaissant les qualités techniques d’Andrimont, c’est un match que je craignais. J’avais donc demandé de les prendre à la gorge et ça a fonctionné. Nous avons eu un moment de flottement à la reprise qui a permis à Andrimont de revenir dans la partie", analyse le T1 de Weywertz Steve Paquay.

Trois-Ponts 1 – Emmels 2

Buts: Legrand (1-0, 7e), R. Farssi (1-1, 42e), S. Farssi (1-2, 80e)

"La pièce est tombée du mauvais côté et la déception est là", lâche le mentor tripontain Miguel Ruiz Marin. "S’il reste du travail, j’ai vu de bonnes choses et c’est de bon augure pour la suite."

"Notre début de partie était compliqué", reconnaît Guido Henkes, l’homme fort d’Emmels. "Nous étions mieux en place après la pause et, dans l’ensemble, notre victoire me semble méritée."

Honsfeld 3 – Xhoris 1

Buts: Lankhor (1-0, 43e), Ben Sellam sur pen (2-0, 52e), T. Lognoul (2-1, 69e), Zinoune (3-1, 89e)

Carte rouge à Honsfeld: Théodor (2j, 86e)

"C’était un match très serré contre une belle équipe d’Xhoris. On a eu de la chance en première mi-temps quand, à 0-0, mon gardien arrête un penalty. Si c’est 0-1, le match est différent. Mon équipe a vraiment montré une belle mentalité", se félicite le tacticien d’Honsfeld Pascal Jost.

Butgenbach 0 – Sprimont B 3

Buts: Cugnon (0-1, 18e), Ngieme (0-2, 57e ; 0-3, 73e)

"On a bien commencé la partie avec une belle occasion pour prendre l’avance. Même chose en seconde période où on a deux belles possibilités pour égaliser. Sprimont a une belle équipe et mérite sa victoire", commente le technicien de Butgenbach Ludek Mach.

"Je suis fier de mon équipe", s’exclame son homologue Faustino Garcia. "Après une saison compliquée, repartir sur une victoire fait du bien."