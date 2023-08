Buts: Duthoo (1-0, 16e), Guerits sur pen (1-1, 18e), Duthoo (2-1, 39e), Blezer (2-2, 51), Lenaerts (3-2, 90).

"C’est la première fois que l’on remporte le premier match de championnat depuis que je suis en P2 ! La Calamine a été très bon entre les deux rectangles et nous à l’intérieur de ceux-ci. Je suis vraiment content de mes garçons", avoue le chef de meute aubelois David Malta. À La Calamine B, Mike Hendrick était déçu. "Nous méritions mieux sur l’ensemble. On a eu la possession, mais ils ont réussi à émerger à la dernière seconde."

Welkenraedt 1 – Houtain-Milanello 1

Buts: N. Carlier (1-0, 4e), Dantine (1-1, 90e).

Carte rouge à Welkenraedt: Quoidbach (52e 2 c. j.).

"Le gardien de Houtain nous empêche de mener 4-0 à la pause, puis l’arbitre a décidé que nous ne gagnerons pas. Ce dernier a même été grossier envers nous à la fin de la rencontre", dixit le T1 welkenraedois Gregory Degotte, qui ne souhaite pas commenter le départ de Collette.

Battice 0 – Saive 3

Buts: Kreusch (0-1, 51e), Gioa (0-2, 78e), Magnee (0-3, 90e).

"Le score est très sévère. On était meilleur qu’eux en première période. On touche deux fois la latte durant celle-ci. On leur offre le 0-1 sur une erreur sur un corner. On revient bien dedans en touchant la latte et l’équerre. Ils ont été plus efficaces que nous", explique le mentor batticien Benjamin Marechal.

Herve 0 – Warsage 1

Buts: Brasseur (0-1, 35e).

"C’est vraiment dommage, car on était bien dedans. On ne leur a pas rendu la tâche facile. Ils marquent sur un contre en première période. Nous avons poussé et eu des occasions, mais Warsage a eu les possibilités de doubler la mise aussi. Je suis déçu, mais très content de ce que nous avons proposé", souligne le tacticien hervien Ben Joly.

Et. Dalhem 1 – Espoir Minerois 2

Buts: Van Melsen (0-1, 25e), Reale (0-2, 72e), Conraads sur pen (1-2, 90e).

"Match plein de notre part. On a dominé toute la rencontre. Je suis vraiment très fier de mes gars", se réjouit le coach minerois Gino Piol.

Olne 1 – FC3 Frontières 0

Buts: Lentz (1-0, 78e).

Carte rouge au FC3F: Delaire (88e directe).

"J’avais rappelé à mes joueurs qu’il fallait bien commencer le championnat. Ils ont répondu présents, malgré une bonne équipe de Trois-Frontières. Ils nous ont malmenés en dans le premier acte et ils se sont essoufflés en deuxième période. Sur l’ensemble, le partage aurait été logique, mais nous n’allons pas bouder notre plaisir", relate le technicien olnois Jonathan Félix.

En face, le stratège frontalier Fabrice Burdziak n’était pas content. "C’est beau de dominer l’adversaire, mais nous ne sommes pas efficaces."