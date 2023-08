"On aurait dû prendre le large, mais...": Raeren-Eynatten sorti de la Coupe de Belgique à Erpe-Mere

La rencontre débute mal puisque les visiteurs pataugent, si bien que les locaux en profitent pour se détacher par Epolo qui fait 1-0 à la 19e.

Cette alerte a le don de réveiller les hommes d’Éric Vandebon qui vont prendre le jeu à leur compte et littéralement étouffer leurs adversaires. Les occasions se succèdent mais les attaquants ne trouvent pas la faille. Après une petite mise au point durant le repos, c’est Tom Di Nicola qui remet les compteurs à zéro en égalisant (1-1).

Il est imité par Loris La Delfa moins de dix minutes plus tard, les Jaune et Noir sont devants et ce, de manière méritoire car depuis l’ouverture du score, il n’y en a plus que pour eux (1-2).

Le poteau les empêche d’alourdir la marque et, victime d’un relâchement coupable, c’est la douche froide à deux minutes du terme: Epolo égalise sur un penalty plus que litigieux mais c’est 2-2. Lors de la séance des tirs au but, les Flamands sont plus adroits et filent au tour suivant.

"Le jeu long et direct de nos adversaires nous a fait mal en début de rencontre. Je suis satisfait du contenu une fois qu’on est rentré dans le match et qu’on a clairement pris le dessus. On aurait dû prendre le large mais on n’a pas été assez tueur. Après, c’est la loterie et ça ne nous a pas réussi" confie Éric Vandebon, le mentor de Raeren-Eynatten.

Erpe-Mere 2 – Raeren-Eynatten 2 (t.a.b. 4-2)

Arbitre: M. Verbeke.

Cartes jaunes: Van Dorpe ; Lo Presti, Di Nicola, Bonnechère.

Buts: Epolo (1-0, 19e), Di Nicola (1-1, 49e), La Delfa (1-2, 57e), Epolo (2-2 sur pen., 88e).

ERPE-MERE: Gabriel, De Bremme, Vinck, Dikanda Kibassa (46e Van Dorpe), Lammens (75e Vanderbiest), Laurent, Pauwels, Cuyvers (75e Delmoitie), Vancutsem, De Bruycker, Epolo.

RAEREN-EYNATTEN: Goffin, Bernard, Bissen, Bonnechère, Thonus (52e Laschet), Stoffels, Pousset (60e Ngiambila), Klauser, La Delfa (60e Bamba), Di Nicola (70e Piron), Lo Presti (70e Constant).