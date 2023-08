Melen boit la tasse servie par le promu

Malgré cela, c’est Melen qui se montre dangereux en premier via Mascolo qui essaye de dribbler le dernier rempart des Bleu et Rouge mais celui-ci intervient bien (15e).

On assiste ensuite à la première bonne reconversion des visiteurs qui aboutit avec un centre d’Astorino, déposé sur la tête de Cavallaro. Ce dernier crucifie le pauvre Labarbe qui ne peut rien, si ce n’est que constater l’ouverture du score (0-1). "La théorie était claire: si on n’encaisse pas, il y aura la place pour en planter un et c’est ce qu’on a fait. On n’a pas reculé ensuite et on n’a pas mis le bus devant notre but. On a joué notre jeu et ça a payé", se réjouit le coach de Trooz, Martial Collins.

En seconde période, Labarbe se met en évidence à deux reprises pour empêcher Trooz de prendre ses distances. Peu après l’heure de jeu, Ndofunsu passe très près de l’égalisation sur corner mais sa tête passe juste à côté. Ce sera la seule occasion pour les Mélinois, peu inspirés en zone de conclusion. "On a manqué de fraîcheur et d’automatismes, tout doit encore se mettre en place. Cela s’est joué sur des détails et nous sommes encore trop brouillon en zone de conclusion. Trooz mérite sa victoire, ils ont montré plus de détermination", avoue Santo Ventua, le T1 de Melen.

Melen 0 – Trooz 1

Arbitre: M. Mager.

Cartes jaunes: Marcuccio ; Larondelle, Kukanana, Bousetta.

But: Cavallaro (0-1, 35e).

MELEN: Labarbe, Marcuccio, Ndofunsu, Yumusak, El Boussetaoui, Touri, Rodriguez Gonzalez (71e Rasi), Henke, Mascolo (62e Habrand), Rallegri (36e Bémelmans), Pinte (52e Virgilio).

TROOZ: Janssen, Larondelle, Fassotte, Campolini, Kukanana (46e Bousetta), Lavaccara (59e Deffet), Cavallaro, Ettichi, Astorino, Fuentes (71e La Rocca), Stancher (85e Harbit).