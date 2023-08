Les Dragons ont d’ailleurs pris le match par le bon bout. C’est le nouvel arrivant, Dave Rauw, dont le coup-franc est dévié par le mur qui déflore la marque dès la 5e minute (1-0).

S’en suit alors une nette domination locale mais assez stérile en zone de conclusion. Ce qui permet aux visiteurs de tenter de partir en contre, ce qui débouche sur un tir sur la transversale de Meyer (20e) et une tête de Krafft sur le poteau (34e). Une fois l’orage et le repos passés, Malmedy reprend la direction des opérations et il faut un très grand Adrien Pelzer dans la cage eupenoise pour effectuer un triple sauvetage sur corner (Crosset, Krings et puis Rauw).

Malmedy a réussi son premier test mais "ne se réjouit pas d’aller au FC Eupen" (photos)

"On s’est fait peur"

Mais ce n’est que partie remise quand Martin Schwontzen est servi dans l’axe par un adversaire, qui le lance vers son but. Le nouveau Dragon se charge de doubler la mise en remportant son face à face, à la 62e (2-0). "On a eu la mainmise sur la première mi-temps et malgré cela on s’est fait peur. En seconde période, le score doit être plus lourd mais on garde finalement l’avantage après quelques sueurs froides. Je ne me réjouis pas d’aller à Eupen car ils vont vraiment embêter beaucoup d’équipes et je suis content qu’on ait passé ce premier test avec succès", constate Selahattin Deniz, le coach local.

Alessio Krafft va sonner la révolte des Bleu et Blanc en réduisant la marque à un quart d’heure du terme (2-1) et ainsi maintenir le suspense jusqu’au terme de la rencontre. Malgré un tir sur la transversale, puis sur le piquet de Nicolas Nijhof, le score ne bougera plus. "Le match nul n’aurait pas été volé, mais la victoire de Malmedy est logique. J’ai été favorablement surpris par mes gars. Je sais de quoi ils sont capables, mais je ne l’avais pas encore vu cette saison", dixit Patrick Kriescher, le mentor des Germanophones.

Malmedy 2 – FC Eupen 1

Arbitre: M. Meyersieck.

Cartes jaunes: Rauw, Cassoth, Crosset.

Buts: Rauw (1-0, 5e), Schwontzen (2-0, 62e), Krafft (2-1, 75e).

MALMEDY: Errens, Leroy, Cassoth, Samray, Simon, Le Bohec, Rauw, Krings (84e Mathonet), Denis, Schwontzen (80e Oury), Crosset (58e Nijhof).

FC EUPEN: Pelzer, Neumann (84e Becirovic), Mennicken, Vanaschen, Soares, Tonkovic, Islamovic (46e Palm), Krafft (90e Pohlen), Colle, Kudura (58e Benlahbib), Meyer.

Un trio arbitral allemand

Les arbitres venaient de D5 allemande. ©Eda Eric Muller

Dans le cadre des échanges d’arbitres avec le Grand-Duché de Luxembourg et l’Allemagne (FV Mittelrhein), le trio arbitral qui officiait à Malmedy – FC Eupen samedi soir était justement teuton.

L’arbitre principal M. Lutz Meyersieck, et ses assistants Carlos Ssykor et Kilian Baums, tout droit venus de cinquième division allemande sont à créditer d’une belle prestation.

L’ACFF précise qu’une seconde expérience avec un trio allemand sera testée durant la saison ainsi que quatre fois avec des trios luxembourgeois.