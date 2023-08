Un quart d’heure plus tard, une combinaison rondement menée par l’Entente permet à Mouchamps de servir parfaitement Maxime Fassin qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (1-0). À la 40ème, le Pepin Julien Meurice se blesse en retombant d’un duel anodin. "Son genou a claqué", expliquent les joueurs proches de l’action qui craignent une rupture des ligaments. C’est sur ce fait de match que l’arbitre de la rencontre, Monsieur Fassotte, met fin au premier acte. "On jouera 50 minutes en deuxième mi-temps", annonce-t-il pour que le milieu défensif puisse être évacué en ambulance.

L’Entente Pepine B s’offre le derby inaugural mais perd Julien Meurice contre Cornesse B (photos)

"Notre gardien nous maintient dans le match"

La seconde période reprend sur les mêmes bases que la première. Les Pepins continuent d’imposer leur domination. Le portier cornésien, Bastien Donnay doit s’employer à plusieurs reprises, devant Mouchamps, Wallon ou encore devant Houyon. "Notre gardien nous maintient dans le match. Il nous avait déjà sauvé quelques fois la saison passée. On est content de l’avoir", souligne Thomas Whydooghe, le T1 de Cornesse qui a vu ses hommes réagir trop tard en fin de rencontre, mais suffisamment pour semer le doute dans l’effectif pepin. "On se fait très peur sur la fin. On doit se mettre à l’abri plus tôt. Nous n’avons pas été assez précis en zone de finition", regrette Didier Servais toutefois satisfait de la courte victoire. "Le travail dans les duels aériens a été corrigé et la cohésion de groupe a été très bonne", positive le nouveau coach pepin.

Son homologue Thomas Whydooghe compte récupérer rapidement les joueurs blessés et absents. "Cela nous permettra de corriger l’entrejeu et les phases offensives", conclut-il.

Entente Pepine B 1 – Cornesse B 0

Arbitre: M. Fassotte.

Cartes jaunes: H. Thissen (17e), Dupont (65e), Godart (70e), Corman 73e).

But: Fassin (1-0, 25e).

ENT. PEPINE B: Schmitz, Bebronne, Henon, Godefroid (Beauve, 55e), Corman (Loop, 62e), Houyon, Mouchamps, Fassin, Ehlen (Vanderheyden, 80e), Schouters, Meurice (Wallon, 40e).

CORNESSE B: Donnay Julien, R. Thissen, H. Thissen, Sastre, Stalmans, Demal, Lenz, Sintzen, Godart, Dupont (Deflandre, 60e).