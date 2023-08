Le RFC Liège s’incline face à Dender: entre frustration et fierté

Après un premier quart d’heure compliqué, "peut-être à cause de l’atmosphère ou de la présence de caméras", pointait Gaëtan Englebert, les Liégeois ont montré davantage de mordant et sont parvenus à hausser leur rythme. "Venir à Rocourt n’est pas évident, pointait Timmy Simons, le coach de Dender. Notre adversaire était présent dans tous les duels, nous a empêchés de construire depuis l’arrière… sans oublier le terrain synthétique qui bouleverse nos habitudes. Un match nul aurait été correct."

Liège a appris qu’au plus haut niveau, la différence s’opère sur des détails. Sur une erreur de concentration également, comme lorsque la défense a concédé une touche inutile, oublié de se repositionner et poussé Jordan Bustin à commettre une faute qui a amené le coup franc aussi magnifique que cruel de Lennard Hens. "Il peut le tenter dix fois, il ne le remettra plus. Elle est en pleine lucarne, je ne peux rien faire. C’est râlant mais on a montré qu’on avait le niveau", grimaçait Kevin Debaty.

Le discours aurait été différent si l’arbitre n’avait pas annulé la tête victorieuse de Jordan Bustin à douze minutes du terme. Pourtant, le défenseur n’était pas en position de hors-jeu, contrairement à Benjamin Lambot. "On vient de revoir les images et pour moi, Benjamin n’influence pas l’action. Avec le VAR, ce but aurait été validé…" regrettait le jeune défenseur, blessé à l’épaule dans l’action qui amène le but flandrien.

Encore un détail, comme le confirmait Gaëtan Englebert: "C’est un bon apprentissage pour la suite".

RFC Liège 0 – Dender 1

Arbitre: M. Clerkx.

Cartes jaunes: Mouhli, Wilmots, Hens, Bertaccini, M’Barki, Bustin.

But: Hens (0-1, 89e).

RFC LIÈGE: Debaty, Nyssen, Lambot (90e Mputu), Bustin, D’Ostilio, Cascio (57e Loemba), Wilmots, Mouhli (46e Merlen), Mouchamps (74e Lioka Lima), Bertaccini, Bruggeman.

DENDER: Gies, Marzo (66e Ferraro), Ruyssen, Ragolle, Borry (46e Pupe), Hens, Rôdes, Van Oudenhove, Nsimba (90e+2 Cools), Lallemand (46e Myny), M’Barki.