La Calamine passe par la petite porte mais continue en Coupe de Belgique (photos)

Dès les premiers instants, Lauwe privait les Calaminois du ballon mais les Germanophones étaient bien en place et ne concédaient rien. On pouvait néanmoins regretter de voir les visiteurs un peu trop "libres" entre les lignes et trop de gentillesse dans les duels.

"Nous manquions de présence, avouait Alex Digregorio, le mentor calaminois. Avec les nombreux absents, j’avais aligné certains joueurs toujours en préparation ou en phase de développement."

Si Mauclet profitait d’une erreur de la défense de Lauwe pour lober le gardien adverse et faire 1-0, La Calamine rendait ce petit cadeau en 2e période et les Flamands égalisaient. Réduits à dix suite à un mauvais geste de Mauclet, les Calaminois devaient passer par une séance de tirs au but pour se qualifier.

"Tout n’était pas joli mais nous sommes là pour gagner. En infériorité numérique, nous avons dû souffrir pour passer au tour suivant, c’est une bonne chose."

C’est un (long) déplacement du côté de Knokke qui sera au programme le weekend prochain.

Un renfort offensif

Pour pallier la blessure de Melvin Lafalize (touché à l’épaule et absent de 1 à 2 mois), La Calamine a enrôlé l’attaquant Hugo Gilon qui était sous contrat à Visé.

"Je l’ai connu dans les jeunes de l’AS Eupen et j’ai continué à suivre son parcours", expliquait Alex Digregorio.

Pour la petite histoire, Gilon disputera son premier match ce mercredi dans un amical face à… Visé. Il fêtera également ses 20 ans ce jour-là.

La Calamine 1 – Lauwe 1 (4-2 aux t-a-b.)

Arbitre: M. Henrot.

Cartes jaunes: Callewaert, Doornaert, Vancauwemberge.

Carte rouge: Mauclet (68e, directe).

Buts: Mauclet (1-0, 20e), Couckuyt (1-1, 65e).

LA CALAMINE: Mignon, Krhlanko (81e Hamoir), Cornet, Mauclet, Libert, Hungs, Seewald, Mollers, Thielen, Bennane (79e Meessen), Lazzari.

LAUWE: Altruy (46e Merville), Ingeels (90e Hochepied), Rooze, Vansteenkiste, Blomme (46e Znagui), Tajeddine (64e Vancauwemberge), Bara, Soenens, Couckuyt (90e Nevens), Callewaert, Doornaert.