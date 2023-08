Eupen asphyxié par un Club de Bruges sans pitié

Derrière, les gars de la Venise du nord ont simplement montré qu’ils étaient supérieurs à leurs hôtes. C’est Zinckernagel, d’un tir dévié, qui trompait le nouveau portier (déjà titulaire) de l’AS: le jeune américain Gabriel Slonina (0-2, 17e). Débuts manqués pour le portier prêté par Chelsea qui loupait complètement son intervention au second poteau juste avant la demi-heure. Buchanan n’en demandait pas tant et se chargeait du 0-3. Juste avant ce 3e but visiteur, l’Alliance aurait pu revenir à 2-1 si l’envoi de Nuhu n’avait pas été dévié sur le poteau par Mignolet. Cet essai allait être la seule franche occasion des Noir et Blanc ce dimanche. C’est tout dire.

Toujours sans réelles alternatives offensives sur son maigre banc, Eupen subissait le 2e acte en essayant vainement de limiter la casse. Les Blauw & Zwart se montraient patients, gardaient leur saine agressivité et, étouffaient leurs adversaires et salaient l’addition sans forcer (4-0, superbe frappe de Skov Olsen ; 5-0 par un Zinckernagel dans tous les bons coups). De quoi acter un succès qui ne s’est jamais vraiment discuté.

Toujours en quête de renforts, Eupen peut tout de même se rassurer avec ce 4/9 globalement positif, qui plus est après avoir joué Westerlo, Genk et le Club de Bruges en ouverture de championnat. Mais dimanche prochain, le déplacement à Courtrai fera à nouveau partie des rencontres que les Pandas doivent remporter pour sauver leur peau en D1A.

Le match: Eupen 0 – Club de Bruges 5

Assistance: 4364

Arbitre: M. D’Hondt

Carte(s) jaune(s): Mechele, Yaremchuk.

Buts: Skov Olsen sur pen. (0-1, 6e), Zinckernagel (0-2, 17e), Buchanan (29e, 0-3), Skov Olsen (0-1, 62e), Zinckernagel (0-5, 66e).

EUPEN: Slonina, Paeshuyse, Palsson, Davidson, Magnée, Lambert, Baiye (69e Alloh), Déom (63e A. Keita), Van Genechten (85e Christie-Davies), Nuhu, Charles-Cook.

BRUGES: Mignolet, Buchanan (70e Sabbe), Spileers (75e Ordoñez), Mechele, De Cuyper, Skov Olsen, Onyedika, Vanaken, Vetlesen (65e Nielsen), Zinckernagel (70e Skoras), Thiago (65e Yaremchuk).