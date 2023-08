Et comme souvent sur le terrain de Cornesse, c’est l’équipe qui jouait avec la descente qui prenait l’ascendant, à savoir les locaux en première période. "On savait bien qu’on serait limite physiquement", expliquait le coach Raphaël Van Acker à l’issue de la rencontre. "C’est pour cela qu’on voulait absolument commencer avec la descente. On a mis d’emblée un gros pressing et on leur a fait mal."

Très rapidement, ses hommes étaient en effet récompensés par l’ouverture du score d’Axel Denis. Ce dernier doublait ensuite la mise juste avant la mi-temps servi sur un plateau par Detaille. Véritablement bousculés dans ce premier acte, les Pepins revenaient des vestiaires avec de bien meilleures intentions. "C’est là qu’on a un peu craqué. Le tournant, ce sont ces deux lattes consécutives. Sur ces phases, on s’en sort bien", reconnaissait Van Acker en faisant référence aux envois de Grégory Saive et de Soufian Boukkalkoul qui s’écrasaient tous les deux, à quelques instants d’intervalle, sur la barre transversale de Tristan Simonis.

Deux fois la transversale pour les Pepins, deux buts et le derby pour Cornesse (vidéo et photos)

"On a inversé la tendance"

"Dommage de ne pas avoir inscrit ce petit but qui aurait totalement relancé le match", grimaçait de son côté le mentor pepin Benoît Legrand dont les troupes alertaient encore le portier de Cornesse à quelques reprises mais sans jamais parvenir à trouver la faille. "Après une mi-temps passée à perdre tous les duels, on a complètement inversé la tendance mais c’était trop tard. On va devoir tirer les leçons, positives comme négatives, de cette défaite."

L’Entente Pepine aura l’occasion de se rattraper lors de la manche retour le 26 novembre prochain. Mais d’ici là, une chose est certaine à Cornesse: "On va savourer et bien fêter ça !" promettait Raphaël Van Acker tout sourire.

Cornesse 2 – Ent. Pepine 0

Arbitre: M. Biladjeta

Cartes jaunes: Léonard ; S. Boukkalkoul, Chandelle

Buts: Denis (1-0, 4e ; 2-0, 41e)

CORNESSE: Simonis, J. Schwanen, Paulus, Léonard, Detaille, A. Schwanen, Courtin (66e L. Van Acker), Talmas, Larbuisson, Denis (73e Ropet), Davin

ENT. PEPINE: Gaillard, Heuse, Menten, Genreith, S. Boukkalkoul (63e Jo. Diefels), Lepiece, Chandelle, Lecloux, M. Boukkalkoul (56e Rosciglione), Saive, Ju. Diefels.