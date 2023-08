D’entrée, ils mettent le pied sur le ballon et font mal à la défense lambermontoise. Il ne leur faut d’ailleurs que douze petites minutes pour trouver l’ouverture par Mamady Camara (0-1). Dans la foulée, Lambermont-Rechain obtient un penalty, mais Grégory Crits voit sa frappe arrêtée par Perazzelli. À la demi-heure, le même Crits se présente seul devant le portier lainier mais il perd à nouveau son duel. C’est le tournant du match puisque, sur le contre, Mohamed Camara s’en va doubler la mise (0-2). Ce match n’en finit pas de rebondir et, moins de 120 secondes plus tard, Lambermont-Rechain obtient un second penalty. Grégory Crits prend à nouveau ses responsabilités, ne tremble pas et réduit le score (2-1).

Après la pause, les exclusions de Jerry Pfaff (56e) et Anthony Frana (70e) rendent la tâche des Rouge et Bleu impossible. Ousmane Camara, son homonyme Mohamed et Hayas Hashimi enfoncent encore un peu plus le clou. Malgré un second but signé Amaury Fyon, la défaite de Lambermont-Rechain est très lourde dans les chiffres.

"Au-delà du match en soi et de la défaite, c’est la nonchalance et la mentalité affichées qui m’embêtent", avance le mentor Quentin Slupik. "On a mal géré nos moments forts et notre nervosité. À 11 contre 11, ce match aurait tourné pour nous. Ce ne sont que trois points perdus et je ne panique absolument pas. Je connais le potentiel de mon groupe et je suis confiant pour la suite. Il faut simplement tirer les leçons de ce qui s’est passé pour repartir de l’avant. Dès à présent, c’est focus sur le prochain match à Heusy."

Du côté verviétois, joueurs et staff affichent bien sûr un grand sourire.

"Notre animation de jeu était présente aujourd’hui. Quand les gars arrivent à jouer en contrôle-passe, tout s’illumine et devient plus facile", se félicite le coach Gabriel De Luca. "Il y a quand même eu un peu de déchet en zone de conclusion et on doit encore beaucoup travailler. Le second point négatif est le manque de concentration affiché après les buts. Le match peut alors tourner différemment. Cette saison, on a décidé de partir avec des jeunes de qualité. Aujourd’hui, c’était notre force. Mais on sait très bien que ce sera parfois notre faiblesse."

Lambermont-Rechain 2 – Stade Verviétois B 5

Arbitre: M. Speeckaert

Cartes rouges: J. Pfaff (56e, 2j), Frana (70e, 2j)

Cartes jaunes: T. Pfaff, Mejdoubi, G. Crits, Slupik ; Nsimbalusinga, Vita, O. Camara, Salihi, Fdhili

Buts: Ma. Camara (0-1, 12e), Mo. Camara (0-2, 35e), Crits sur pen (1-2, 37e)n O. Camara (1-3, 71e), Mo. Camara (1-4, 80e), Fyon (2-4, 82e), Hashimi (2-5, 89e)

LAMBERMONT-RECHAIN: F. Crits, Frana, Ustun (46e T. Pfaff), Moll, J. Pfaff, Mejdoubi (72e Smets), Ernst, Dumont, Nijkam, Collard (60e Fyon), G. Crits

STADE VERVIÉTOIS B: Perazzelli, Bourhaba, Ma. Camara, Sy, Nsimbalusinga, Mo. Camara, Vita (89e Bouanani), Arakaza, Machiroux (51e Salihi), O. Camara, Fdhili (86e Hashimi)