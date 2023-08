Le RFC Liège prêt à lancer sa saison: "La D1B, ce n’est pas une partie de plaisir"

L’équipe le sera également. La campagne de préparation a été positive, avec des succès de prestige à Eupen, Willem II ou encore Maastricht. Les résultats sont anecdotiques mais ils témoignent de la solidité liégeoise. "Nous avons bien travaillé physiquement et les nouveaux se sont bien intégrés", explique Benjamin Lambot.

Ces ingrédients ne seront pas superflus dans une antichambre où le niveau n’a jamais semblé aussi important. Beveren, Zulte Waregem, Deinze et Lommel sont ambitieux, tandis que les équipes de jeunes ont pris une année d’expérience supplémentaire. "J’ai connu la D1B avec huit clubs. Depuis, le niveau n’a cessé de croître et selon moi, les deux premières divisions font partie d’un seul groupe, où seuls les détails font la différence. Cette année, nous allons jouer contre des gars qui disposent de dix ou quinze années d’expérience au plus haut niveau", poursuit le défenseur.

Benjamin Lambot et Gaëtan Englebert disposent du vécu nécessaire pour alerter les novices. Les matchs "faciles" de Nationale 1 n’existeront pas à l’étage supérieur.