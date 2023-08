Lambermont-Rechain reçoit le Stade Verviétois B: à qui le premier derby des nouveau-nés ?

"Attention !", prévient le coach lambermontois Quentin Slupik. "Ce ne sera pas le même match qu’en coupe. Pour moi, ce n’est pas l’idéal de rencontrer Verviers deux fois en si peu de temps. Pour le reste, après une bonne préparation, on est content que la saison démarre et on souhaite bien sûr le faire sur une victoire. Mon groupe est concerné et bien balancé. Ce n’est peut-être pas le plus talentueux de la série, mais en termes de cohésion et d’ambiance, il est au top. Sans objectif précis, on jouera tous nos matches sans se mettre de pression."

Du côté des Lainiers, le coach Gabriel De Luca veut s’appuyer sur la rencontre de coupe pour aborder au mieux celle de ce dimanche. "Le score est sévère et ne reflète pas la physionomie du match. En termes de jeu, il doit donner confiance. Si on est plus concentré et qu’on évite les erreurs de jeunesse, je suis confiant dans ce qu’on va proposer. Pour le score par contre, on verra. Avec cette fusion, on repart d’une page blanche et les choses doivent se mettre en place. Avec une équipe B, la difficulté est de ne pas toujours avoir tous ses joueurs à disposition car certains s’entraînent avec la D2. Mais les voir progresser est une source de satisfaction."

Lambermont-Rechain – Stade Verviétois B (Dimanche 16 h 30)

Arbitre: M. Speeckaert

Absents à Lambermont-Rechain: Abdu et Moukrim (vacances), Nagui (suspendu)

Absents au Stade Verviétois B: Boulmalf, Asly et Gbemou (vacances), Diallo (mariage)