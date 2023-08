"Bruges a plus de variété offensive que Genk" estime Florian Kohfeldt, l'entraîneur d'Eupen

Soyons francs: le 4/6 de ce début de saison signé par l’AS Eupen reste une surprise. Et les Pandas abordent le match de ce dimanche (16h au Kehrweg) face au Club de Bruges avec une certaine sérénité. "La semaine a été bonne. Pas parce qu’on a gagné à Genk et que les joueurs se sont reposés sur leurs lauriers, mais parce que spontanément, ils ont repris le travail avec une belle énergie !" dixit l’entraîneur des Pandas Florian Kohfeldt, qui sait que c’est un gros morceau qui se présentera dimanche sur les hauteurs eupenoises. "Par rapport à une équipe comme Genk, Bruges est encore plus dans la variété offensive et dans le contrôle du jeu. On sait que c’est une solide équipe que l’on va affronter. On l’a vu ce jeudi lors de leur victoire au niveau européen (5-1 contre les Islandais de KA Akureyri en phase qualificative pour la Conference League)!"