Revanche pour Malmedy, victime du FC Eupen il y a pile un an?

Les deux entraîneurs se sont respectivement cités parmi les favoris, on peut donc s’attendre à un match disputé. "Le FC Eupen a montré de très belles choses l’année passée et ils se sont bien renforcés. L’objectif sera de marquer un but de plus qu’eux", annonce Selahattin Deniz, le coach malmédien. Pour le mentor Eupenois, la préparation n’a pas été optimale. "Le championnat commence tôt et mon groupe n’a pas encore le rythme avec le va-et-vient des vacanciers. De plus, nos adversaires voudront prendre leur revanche" dixit Patrick Kriescher.

FC Eupen – Malmedy (Samedi, 20h)

Arbitre: à désigner.

FC EUPEN: Pelzer, Tonkovic, Colle, Meyer, Mennicken, Vanaschen, Krafft, Neumann, Kudura, Rombach, Becirovic, Pohlen, Islamovic, Schins, Soares.

Absents: Bong (vacances), Zimmer (cuisse), Benlahbib, Fumagalli (pas prêt ?), Schins, Soares (incertains).

MALMUNDARIA: Errens, Simon, Samray, Dethier, Schoonbroodt, Ramscheidt, Mathonet, Bucak, Oury, Nijhof, Leroy, Kopp, Crosset, Schwontzen, Dupont, Rauw, Le Bohec, Denis, Cassoth, Krings.

Absent: Le coach va devoir écarter 5 joueurs puisque tout le monde est sélectionnable, mis à part Custinne qui est en vacances.