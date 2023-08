Nouvel exploit pour Ster-Francorchamps, en Coupe de Belgique ?

Ster-Francorchamps a dû, pour cette belle affiche, décaler son début de championnat contre Fize à mercredi. "C’est un peu regrettable que la province de Liège n’a pas pris ce fait en compte pour la date de début de championnat", se questionne le coach Pascal Collin. Il est vrai que même si l’expérience est belle face à une équipe située deux niveaux au-dessus des hommes du circuit, la Coupe de Belgique n’est évidemment pas le principal objectif de la saison. "Le championnat reste la priorité absolue. La coupe nous offre la possibilité de nous mesurer à un niveau plus élevé. Ce sera une très belle expérience, mais cela va nous faire trois rencontres en une semaine. C’est un peu tôt dans la saison."

Pourtant, Pascal Collin et ses gars ne prendront pas la rencontre par-dessus la jambe. "On essayera de résister le plus longtemps possible, puis on ne sait jamais…", conclut-il.

Au tour suivant, le vainqueur se déplacera chez le vainqueur du match US Rebecquoise – Kalfort Puursica.

Ster-Francorchamps – FC Lebbeke (D2VV) (Dimanche 16h)

Arbitre: M. Vilevo Ziggar.

Absents à Ster-Francorchamps: Palleschi (vacances), Albicoco (revient de blessure), Voka (blessé), Bultot (cheville, incertain), Haydan (doigt de pied, incertain).