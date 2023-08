La Calamine débute en Coupe de Belgique pour faire mieux qu’il y a un an

"On sait qu’on aura une bonne équipe en face et il ne faut pas oublier que nous étions toujours en P1 il y a deux saisons, rappelle Alexandre Digregorio, l’entraîneur calaminois. Nous savons que nous n’allons pas passer 5 tours mais on va tout faire pour gagner. La récompense serait d’aller au tour suivant pour disputer un autre match “officiel” de préparation."

En cas de succès, La Calamine prendrait la direction de Knokke. Aller affronter une formation de Nationale 1 ne serait pas une mauvaise affaire avant d’aborder un championnat qui s’annonce très disputé pour une équipe qui reste sur deux montées consécutives.

"Les nouveaux se sont bien intégrés et on a bien travaillé notamment au niveau physique avec l’aide précieuse de notre préparateur Benoît Hossay. Je dispose de vrai bon groupe mais on sait que notre tâche sera compliquée. Nous serons un des petits poucets dans une série très costaude."

La Calamine – Lauwe (Dimanche, 16h)

Arbitre: M. Henrot.

Absents à la La Calamine: Belle (raisons familiales), Guncati (P2), Quentin Hubert (suspendu), Lafalize, Legenvre, Lufuankenda, Roex et Smits (blessés).