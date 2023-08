Double derby Cornesse – Entente Pepine ce 12 août 2023, les Rouges ne veulent toujours pas de la fusion

Et si du côté de Soiron on semble plus ou moins résigné, c’est nettement moins le cas à Cornesse où le comité entend bien se battre jusqu’au bout pour le club du village. "Entendons-nous bien, ce projet, c’est une très bonne chose pour la commune et pour les jeunes", précise d’emblée le président cornésien Hervé Michels. "On ne remet aucunement cela en question. Tout ce qu’on veut, c’est pouvoir conserver notre club tel qu’il est."

Pour forcer la main à Cornesse, la commune brandit un accord signé par l’ancienne CQ du club il y a plusieurs années. Un document dont les dirigeants actuels n’ont pris connaissance que tardivement et avec lequel ils sont en total désaccord. "On est toujours en train de se renseigner sur tous les aspects de cette affaire et on prépare notre riposte. On veut absolument garder un club dans le village et on fera ce qu’il faut pour", poursuit l’homme fort cornésien qui estime que "rien ne devrait vraiment bouger cette saison. On commencera à y voir plus clair dans un an."

L’affaire est donc à suivre mais elle n’affectera en tout cas en rien la belle soirée prévue ce samedi avec non pas un mais bien deux derbys au programme: "La P4 devait jouer à Pepinster mais on s’est arrangés avec eux pour inverser les matchs afin de les avoir tous les deux chez nous. Car même si on ne veut pas fusionner, on s’entend très bien. Les jeunes de l’Entente Pepine s’entraînent d’ailleurs tout ce mois d’août à Cornesse. En jouant le samedi soir, on espère avoir du monde pour faire de ces premiers matchs de championnat une grande fête", conclut Hervé Michels.

P4: déjà une revanche à prendre pour Cornesse B !

Après un amical fin de saison passée qui avait tourné à l’avantage des Pepins, les Cornésiens sont revanchards. Suffisamment pour l’emporter ?

Si l’Entente Pepine B vient de renaître de ses cendres après un an d’absence, elle n’en a pas moins déjà battu Cornesse B cette année. C’était en fin de saison passée et ce match, bien qu’amical, trotte encore dans les têtes des Cornésiens. "On a une revanche à prendre depuis cette rencontre" confie leur entraîneur Thomas Wydooghe. "J’espère donc voir sur le terrain une équipe pleine d’envie. C’est ce qui fera probablement la différence entre les deux formations."

Dans le camp d’en face, le nouveau coach pepin Didier Servais temporise malgré le score de 2-5 de mai dernier: "Avec leur victoire dans ce fameux match amical, mes joueurs sont confiants mais il faut rester prudents. La préparation n’a pas été optimale avec beaucoup d’absents."

Cornesse – Ent. Pepine (Samedi, 17h)

Arbitre: M. Fassotte

Absents à Cornesse B: Courdier, Lenz et M. Wydooghe sont blessés.

Absents à l’Entente Pepine: Constant et Mullenders sont out.