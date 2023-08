Après la MLS, le nouveau gardien d'Eupen Gabriel Slonina veut "vivre la pression du football européen" (vidéo)

Mais ça, évidemment, personne ne l’a officialisé ce vendredi. L’intéressé, lui, évoque plutôt la marge de progression qu’il a devant lui. Et l’opportunité que représente le football européen à ses yeux. "C’est un pas en avant que je fais en rejoignant une telle compétition européenne" estime Gabriel Slonina, Américain aux origines polonaises. "Je veux jouer et grandir en tant que gardien. Je vais pouvoir découvrir une autre façon de vivre le football. En MLS (NDLR: le championnat américain), i l n’y a pas de pression quand tu es dernier car personne ne descend (NDLR: le championnat fonctionne sur une base de clubs franchisés sans relégation, comme en NBA). Je veux me confronter à ça: à la pression de devoir performer, à ce besoin de devoir éviter la zone dangereuse, que ce soit pour les supporters ou encore pour le club. Car on sait aussi qu’une fois qu’on descend, il n’est pas facile de retrouver sa place au sein de l’élite par la suite !"

"Pour l’équipe nationale"

Sur ce point, Slonina voit clair: défendre les filets d’une équipe qui ne joue pas sa survie, ça n’a rien à voir avec le rôle de dernier rempart à Eupen. "Je connais peu le championnat belge mais je vais m’y intéresser au maximum. Évidemment, je connais les grands clubs comme le Club de Bruges, Genk, Anderlecht…"

Et, sauf surprise, c’est face aux Brugeois que celui qui est vu par beaucoup comme un futur grand e fera ses débuts ce dimanche 13 août. Avec une autre pression sur les épaules, celles de l’équipe nationale. Venir en Europe et prendre du temps de jeu en Pro League, c’est aussi une façon de se montrer pour celui que l’on surnomme "Gaga". "Si tu restes sur le banc, on ne te voit pas et on ne sait pas de quoi tu es capable. Jouer en équipe nationale est un honneur et je veux faire mon maximum pour y arriver (NDLR: il compte actuellement une sélection avec les USA)."

Après Eupen, il faudra envisager le futur et, peut-être, jouer un jour pour Chelsea qui a investi en son joueur. Slonina est sous contrat jusqu’en 2028 chez les Londoniens. Mais ne comptez pas sur le nouveau n°24 d’Eupen pour parler des Blues. "Je me focalise sur le prochain match, je fonctionne ainsi !" Le jeune Nord-Américain n’a d’ailleurs pas évoqué la situation de ses concurrents Nurudeen, Moser, Roufosse et Innocent. Pourtant, certains vont devoir quitter le navire, c’est évident. "La situation est ce qu’elle est: mais par respect, on en parlera d’abord avec les joueurs concernés" a esquivé le coach d’Eupen Florian Kohfeldt, qui compte deux fois plus de gardiens que de réels attaquants dans son noyau pour l’instant…