Pierre de Froidmont termine 14e du short track aux Mondiaux de Glasgow

La victoire est revenue à Samuel Gaze. Tom Pidcock, lui, a pris la troisième place.

À noter que Mathieu van der Poel avait décidé de ne pas participer au short track mais sera bien là samedi sur l’épreuve reine du XCO.

Un second rendez-vous écossais que Pierre de Froidmont abordera avec envie, lui qui s’était rapproché du top 10 lors des derniers Mondiaux. "Bien que le succès ne soit pas mon seul objectif, avoir remporté la victoire au championnat national m’a donné de la confiance: maintenant, je me sens à l’aise et motivé pour continuer à m’améliorer", annonce celui qui est actuellement 7e au ranking UCI pour le MTB.

Ce samedi 12 août, le départ sera donné sur le coup de 15h30. Le St-Vithois Arne Janssens (23 ans), troisième du National belge, sera lui aussi de la partie.