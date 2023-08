L’Américain arrive comme plus que probable numéro 1 à l’AS Eupen.

Voici le communiqué du club:

"Le gardien de but américain Gabriel Slonina jouera cette saison pour la KAS Eupen. Le FC Chelsea, où Slonina est sous contrat depuis un an, a conclu un accord de prêt avec le joueur de 19 ans et la KAS Eupen jusqu’à la fin de la saison 2023-2024.

Gabriel Slonina est né le 15 mai 2004 à Addison (État américain de l’Illinois) et est considéré comme l’un des plus grands talents de gardien de but au monde. Le 4 août 2021, il a fait ses débuts professionnels à l’âge de 17 ans au sein du club de première division américain Chicago Fire, où il a disputé 43 matchs en MLS jusqu’à la fin de l’année 2022. En janvier 2023, il a rejoint le FC Chelsea, où il a signé l’été dernier un contrat jusqu’en 2028. À la KAS Eupen, Gabriel Slonina, qui a disputé le 25 janvier son premier match international avec l’équipe nationale A des États-Unis, souhaite acquérir du temps de jeu en Pro League.

Christoph Henkel, directeur général de la KAS Eupen: “Pour la KAS Eupen, c’est une chance unique d’engager pour une saison un gardien de but avec le talent et la classe de Gabriel Slonina. Car avant son transfert à Chelsea, plusieurs grands clubs européens étaient intéressés à l’engager. Nous nous réjouissons de travailler avec Gabriel Slonina et sommes persuadés qu’il apportera du soutien à notre équipe et qu’il nous aidera à atteindre les objectifs de cette saison. Nous souhaitons la bienvenue à Gabriel dans l’équipe de la KAS Eupen”."