Franchimont: voici les équipes A et B du club pour 2023-2024 (photos)

À quelques jours de la reprise tant attendue, le matricule 14 a présenté ses soldats au château de Franchimont. "Au sein du club, on me connaît bien. C’est Roger Perez (NDLR: le responsable sportif) qui a pensé à moi pour remplacer Olivier – lequel avait été mon adjoint pendant six ans à Faymonville. Cela me faisait plaisir de pouvoir lui succéder. On est rapidement tombé d’accord sur les lignes directives", cadre "Pat" Courtois. "J’avais envie de terminer où je savais que j’allais m’amuser."

Si le noyau a subi quelques aménagements par rapport au précédent exercice, le technicien n’y voit aucun problème pour les semaines à venir. "Oui, on a perdu trois joueurs importants… mais on en a trouvé d’autres et des jeunes de la P4 sont montés avec nous. Je trouve que le groupe est intéressant."

Son objectif sportif dans cette P2C ? "Au 31 décembre, je serai un coach heureux si on est en tête, même si ce n’est pas le but annoncé. Dans la série, d’autres formations sont mieux équipées… mais on sait que dans tous les championnats, il y a des surprises", souligne Patrick Courtois.

Avec Chevron

L’équipe B de Franchimont, elle, a cette fois été versée en P4C. Un championnat penchant plutôt à l’ouest de la province… et dans lequel l’unique derby "verviétois" sera face à Chevron (Stoumont).

Arrivé de Welkenraedt B, passé au club au cours de sa carrière de joueur, Geoffrey Marette est aux commandes. "La préparation a été plutôt bonne, hormis le fait d’avoir dû annuler des amicaux pour diverses raisons – comme dans beaucoup de clubs je pense. Il y a de la qualité et de la volonté dans mon noyau. Notre objectif: faire évoluer les jeunes", annonce "Geof".

C’est reparti

En P2C, Franchimont A reprend ce samedi (20h) à domicile, contre Ferrières. En P4C, Franchimont B entame son championnat en recevant Chevron dimanche, sur le coup de 16h.