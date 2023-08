Mais pour certains de nos clubs, le calendrier diffère quelque peu.

C’est par exemple le cas de Heusy, qui lancera sa saison de P2C dès ce vendredi soir, du côté de Recht (20 heures).

Horaire inhabituel aussi en P4F, où le derby entre Cornesse B et l’ Entente Pepine B est prévu à 17 heures, avant la même affiche en P3, dès 20 heures.

Andrimont, qui se déplace à Fize en Coupe de province ce jeudi soir (19h30), enchaînera avec un match au nouvel horaire "classique" de ce mois d’août: le dimanche à 16 heures.

Ce ne sera pas le cas d’ Aubel, Sart, Hombourg et Ster-Francorchamps, qui verront leurs débuts de championnat postposés.

Aubel recevra Sart… le mardi 15 août, car dimanche, le village de Sart attend du monde à l’occasion des festivités des Vieux Métiers. Pour Hombourg, c’est la Coupe de Belgique qui retarde le grand départ. Beaufays étant toujours en lice, le match de P1 entre Hombourgeois et Belfagétains est prévu le jeudi 17 août (19h). Et pour Ster-Francorchamps, c’est la même chose: Fize joue en Coupe de Belgique, donc le duel entre Sterlains et Fizois est lui aussi fixé au jeudi 17 août, 19 heures. Mais pour tous les autres clubs de provinciale, la reprise, c’est bel et bien ce week-end.