Bikers' Festival 2023 à Francorchamps: le programme complet de la première édition

"L’objectif numéro un était de trouver une formule mettant plus encore en exergue ces machines exceptionnelles du temps d’avant et toutes les animations qui les accompagnaient", commente Florian Jupsin au nom de l’équipe theutoise. "Cela nous a donné l’idée d’un Bikers’Festival aux multiples facettes, destiné à attirer sur le plus beau circuit du monde tous les fans de motos contemporaines ou anciennes."

Pour cette première édition, les spectateurs n’auront que l’embarras du choix. Les "classiques" profiteront toujours d’un temps de roulage conséquent, la parade sur l’ancien circuit est de retour au programme et les anciens champions feront encore le bonheur des chasseurs de souvenirs. On retrouvera parmi les invités d’honneur Giacomo Agostini et Michael Dunlop, le roi de l’Ile de Man TT, mais aussi Didier de Radigues avec une exposition évoquant les 40 ans de sa victoire au GP de Belgique Moto. Sans oublier "The Trial Classics" et le Revival des 2 Jours de Stavelot qui magnifient le trial et l’enduro à l’ancienne. On ajoutera le Moto Trail Ardenne, une balade de type trail de deux jours à travers l’Ardenne et Les 1000 Virages, une autre balade, également organisée sur deux journées, mais empruntant des routes asphaltées. En guise de point d’orgue, on notera la mise sur pied d’un salon de la moto, des courses d’accélération, des concerts et des animations pour petits et grands. Autant de raisons de rejoindre le circuit de Spa Francorchamps ces 12 et 13 août.