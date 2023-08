Adrien Lecloux (Elsaute) veut s’imposer en nationale

Boris Dome, le coach étoilé, veut alors secouer le cocotier de ses ouailles et procède à un triple changement. En lieu et place de Gary Deville, Mehdi Mazouze et Kevin Counet, il fait monter Cyrian Piette, Florian Campo et Adrien Lecloux.

"J’ai déjà fait 2 ou 3 apparitions avec la P1 il y a deux ans, avant de me casser le pouce. Ensuite, j’ai évolué la saison dernière avec la P3. C’est donc maintenant le moment de franchir un cap pour moi et de travailler pour m’installer avec la nationale", précise ce dernier.

Formé en tant que défenseur central et reconverti en ailier depuis plusieurs saisons, il est un des espoirs de l’Étoile puisqu’il n’a que 19 ans. Sa bonne saison en P3 a débouché sur plusieurs offres mais c’est le discours de Boris Dome qui a été le plus convaincant. "Je suis un enfant du club et ma priorité était de rester. Évidemment, j’ai écouté ce que l’on me proposait ailleurs mais Boris a dit que je pourrais saisir ma chance. C’est à moi de prouver que j’ai le niveau pour intégrer son groupe en travaillant et j’aimerais lui rendre la confiance qu’il m’accorde", avoue Adrien Lecloux.

En parlant de travail, cette semaine risque d’être chargée puisque le coach des Verts était particulièrement remonté après la défaite de ses hommes (2-5). Mais ce n’est pas tant le résultat qui interpelle mais plutôt la manière. "Le coach a durci son discours à la suite de cette défaite. Il y a de quoi se poser des questions quand on est malmené de la sorte. Il ne va pas laisser passer ça et on aura une séance tous les jours, notamment 3 fois du physique au bois de Grunhaut. On doit comprendre ce qui vient de se passer et accepter la punition pour être prêt pour le championnat", confie le jeune Elsautois.