Six buts en trois matchs: Raphaël Lejeune est en grande forme à Heusy !

Victime d’un arrachement osseux au pied droit en première partie de saison, l’attaquant avait connu de timides débuts.

"Il a fallu six semaines pour me soigner" se rappelle-t-il. "Ensuite, j’ai dû travailler pour regagner ma place car d’autres joueurs avaient été bons en mon absence. On peut donc dire que ma saison n’a vraiment commencé qu’après la trêve." Avec 14 pions au compteur en fin de championnat, le contrat était, finalement, pas mal rempli et augurait de belles choses… qui restaient à être confirmées cette année. Ce qui semble, pour le moment, plutôt être le cas. Car avec 6 buts inscrits lors des trois premiers matchs officiels de son équipe (dont un superbe tir lointain en pleine lucarne ce dimanche contre Raeren-Eynatten en Coupe de Belgique), l’attaquant fait plus que poursuivre sur sa lancée en ce début de saison.

"Je me sens vraiment très bien dans cette équipe et ça se voit sur le terrain" sourit le numéro 16 des Rouges qui espère évidemment marquer vendredi pour l’ouverture du championnat.

"Un groupe encore mieux armé"

Ce sera un déplacement à Recht pour une équipe de Heusy dont le buteur espère qu’elle confirmera, elle aussi: "On a joué le tour final l’an passé en gagnant une tranche. J’espère que cette année, on pourra le jouer en terminant aux premières places du classement. On a en tout cas un groupe qui est encore mieux armé pour bien jouer au foot." Si Raphaël Lejeune reste dans sa moyenne actuelle de buts par match, nul doute en tout cas que les hommes de Jessy Dionisio n’en seront pas loin.