Fatih Karatas, heureux d’être de retour à Ster-Francorchamps: "On ne se met pas la pression, mais..."

"Je m’étais bien amusé à Ster mais j’ai eu l’occasion d’évoluer en D3 ACFF avec Herstal et c’est pourquoi j’avais quitté le club, explique le médian sterlain. Chez les Herstaliens, les départs étaient nombreux, il y avait beaucoup de changements dans le groupe et j’ai préféré aller voir ailleurs moi aussi. L’opportunité de revenir à Ster-Francorchamps s’est présentée et j’ai signé."

Il retrouve donc un groupe qu’il connaît déjà bien même si de nouveaux éléments sont venus se greffer au noyau.

"Mon retour se passe très bien, nous avons une équipe très compétitive. Il y a de la concurrence dans tous les secteurs, c’est une très bonne chose car personne ne peut se reposer sur ses acquis. Nous n’allons pas nous mettre la pression mais notre objectif est clairement de terminer le plus haut possible en première provinciale."

Après la victoire face à Waremme en Coupe de Belgique, les Sterlains se présentent clairement comme un prétendant à la montée. En inscrivant le seul but du match face aux Wawas, Fatih Karatas a largement participé à la qualification.

"Sur la phase du but, je n’ai plus d’autre choix que d’enrouler au deuxième poteau. Un équipier aurait pu la pousser dedans mais finalement cela rentre directement, sans doute aussi un peu avec l’aide du vent. Nous n’avons rien eu à envier à Waremme, nous avons réalisé un match complet. Nous savons que nous ne remporterons pas la Coupe de Belgique mais ce succès nous offre un bon match de préparation supplémentaire. Cela devrait nous permettre d’être encore plus en jambes pour le début du championnat" conclut le milieu de terrain rouge et blanc.