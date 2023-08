C’est le score à la pause et vu les difficultés à proposer du beau foot, Fize va devoir être créatif pour faire la différence. Les Malmédiens semblent partis tranquillement pour un succès quand Samray dévie malencontreusement une balle dans son propre but et relance la partie. C’est alors 1-1 et tout semble désormais possible.

Fize est reboosté par ce coup du sort. Et alors qu’on pense la séance de tirs au but nécessaire pour départager les deux équipes, Wojciechowski, monté au jeu, fait la différence dans les derniers instants du match et envoie Fize au tour suivant en inscrivant le 2-1. Ce sera le week-end prochain dans la périphérie anversoise, à Rupel Boom (D2).

Du côté des Dragons malmédiens, on relativisait cette élimination de la Coupe de Belgique. "Je suis assez content de la prestation livrée par mes gars" analysait l’entraîneur des Blancs Selahattine Deniz. "Il y avait des jeunes et ces jeunes ont bien presté. Bien sûr, on jouait pour gagner. Et on aurait pu le faire. Mais ce n’est pas une catastrophe non plus. Le championnat reste prioritaire."

Malmedy éliminé : un but contre son camp de Samray a relancé Fize (photos)

Fize 2 – Malmedy 1

Arbitre: M. Dridelli.

Cartons jaunes: Diederen, Bucak, Samray,

Buts: Crosset (0-1 22e), Samray csc (1-1 79e), Wojciechowski (2-1 88e).

FIZE: Matriche, Van Roosebeke (76e Piccoii), Ngengele, Henrot (60e Sprimont), Diederen, Tihon, Beaupain, Morrier, Lallemand, Defoy, Mayanga (60e Wojciechowski).

MALMEDY: Ernens (46e Andrien), Simon, Samray, Mathonet, Bucak, Oury, Leroy, Kopp (49e Schwontzen), Nijhof, Crosset (77e Le Bohec), Dupont (77e Krings).