Florent Lambiet et Adrien Rassenfosse aux JO de Paris ?

De son côté, Rassenfosse, 20 ans, y croit aussi. "J’ai souvent performé correctement pour mes premières fois sur le circuit senior" analyse le Pepin. "Première victoire en championnat du monde, premier titre de champion de Belgique,… Alors, sans arrogance, je crois que je peux me qualifier. Mais je me concentre d’abord sur ma progression et sur chaque compétition qui se présente. Une participation aurait un goût particulier parce que tu te bats pour ton pays. Et puis les JO mélangent les différents sports et les émotions sont décuplées. Mais pour moi, il faut aujourd’hui relativiser parce que la vraie échéance où je veux briller, c’est Los Angeles en 2028."

Enfin, nos deux régionaux se livrent à une analyse croisée de leurs atouts sur la route vers Paris. "Florent est expérimenté" commence Rassenfosse. "Il montre une force de caractère, il s’arrache. Et il sait jouer sous pression ce qui peut être déterminant dans un tournoi qualificatif."

Dans l’autre sens, Lambiet énonce: "Adrien joue très bien malgré son jeune âge. Et il a souvent été loin sur de grosses compétitions de jeunes, ce qui témoigne d’une bonne maîtrise des émotions."

Bratanov: "J'ai confiance"

Fait unique dans l’histoire du tennis de table, le Chinois Ma Long a conservé à Tokyo le titre olympique conquis à Rio quatre ans plus tôt. À 35 ans, Ma Long est aujourd’hui troisième mondial… mais pas certain d’aller à Paris car précédé par deux compatriotes!

Par contre, cette règle de deux représentants par pays est l’aubaine de nos Belges. Allegro, Rassenfosse, Nuytinck et Lambiet occupent respectivement les positions 72, 83, 102 et 116 lors de la dernière publication. Pour les deux premiers cités, le gain après «nettoyage» du ranking est de 29 et 32 places. Alors ils peuvent espérer aller aux Jeux, ce qui serait une première depuis Jean-Michel Saive à Londres en 2012, la dernière de ses sept participations.

«L’encadrement, sous les ordres de Dubo Skoric, c’est un autre niveau» énonce le coach Martin Bratanov. «Le staff met aujourd’hui toute l’énergie au service des joueurs» raconte celui qui reste le premier joueur européen à avoir évolué dans le championnat chinois (bien avant Witsel, en football!). «En retour, on attend qu’ils s’entraînent dur. Il n’y a pas de favoritisme. Chacun a sa chance et c’est la règle du sport de haut niveau, le plus fort va passer. Il faut être patient et ne pas courir à tout prix derrière les points en jouant trop de compétitions. Les joueurs reviennent de deux semaines de stage en Croatie pendant lesquelles ils ont fait un travail de fond pour poser les bases d’une grosse saison. Ils sont prêts. J’ai confiance aussi pour l’équipe qui est un beau mélange d’expérience et de jeunesse et qui peut atteindre le top 16 requis pour se qualifier.»

Comment se qualifier?

Curieusement, WTT (Word Table Tennis) n’a pas encore fixé les critères de qualification. Pour l’interpays, on sait qu’il y aura 16 nations. La Belgique n’est pas loin (actuellement entre 18 et 21). Ce ranking intègre le classement des trois meilleurs joueurs et les résultats du pays. À ce titre, le championnat du monde de février 2024 à Busan en Corée du Sud sera déterminant pour l’équipe belge. Le tableau des simples sera restreint à 64 joueurs avec la particularité de limiter la participation à deux joueurs par pays. Chaque nation présente à l’interpays aligne deux joueurs en individuel. Le solde se fera principalement au ranking. Quelques places seront attribuées via des tournois qualificatifs européen ou mondial.