Heusy aura tenu une mi-temps avant de subir la déferlante de Raeren-Eynatten: "Je me suis fâché à la mi-temps..."

Quelques minutes plus tard, Van Acker réduisait le score d’un centre tir qui lobait Longaretti et c’était amplement mérité. "C’était quand même une top D3 en face et on leur a vraiment tenu tête pendant cette première période" analysait Jessy Dionisio. "C’est une grosse satisfaction car s’ils ne sont pas parvenus à imposer leur jeu, c’est aussi à cause du pressing qu’on a su mettre." Ces efforts réalisés pendant 45 minutes, les Heusytois allaient toutefois les payer cher au retour des vestiaires. Car dès la première attaque raerenoise du second acte, La Delfa et Lo Presti y allaient d’un superbe double une-deux que ce dernier concluait d’un imparable tir croisé. Ce but sonnait le début d’une véritable déferlante jaune et noire qui voyait le marquoir passer de 2-1 à 7-1 en 25 minutes, Lo Presti signant notamment un triplé.

"On a continué à travailler"

"J’étais très fâché à la mi-temps" glissait pour sa part le mentor raerenois Éric Vandebon. "J’avais demandé un jeu au sol rapide et de ne pas porter la balle et c’est tout ce que je n’ai pas eu. Lorsqu’on a enfin joué de la sorte, on a très vite pris le dessus." Véritablement balayés, les Heusytois continuaient à se battre et se trouvaient récompensés de leurs efforts en fin de match lorsque Raphaël Lejeune réduisait l’écart en signant un joli doublé. De quoi adoucir quelque peu un score trop lourd au vu du bel état d’esprit démontré. "C’est une bonne chose de constater que tout le monde a continué à travailler lorsque les buts se sont enchaînés" terminait Jessy Dionisio dont les troupes feront leur entrée en lice en P2C vendredi soir. Ce sera en déplacement à Recht.

Au prochain tour de la Croky Cup, Raeren-Eynatten se déplacera pour sa part à Erpe-Mere, une D3 flamande.

Raeren-Eynatten 7 – Heusy 3

Arbitre: M. Counen

Cartes jaunes: Pousset, Bernard

Buts: La Delfa (1-0, 3e ; 2-0, 24e), Van Acker (2-1, 31e), Lo Presti (3-1, 46e), Bissen (4-1, 56e), Constant (5-1, 58e), Lo Presti (6-1, 63e ; 7-1, 70e), R. Lejeune (7-2, 72e ; 7-3, 84e)

RAEREN-EYNATTEN: Longaretti, Di Nicola, Bonnechère, Bernard, Stoffels, Bissen (60e Piron), Klauser (65e Laschet), Pousset, Ngiambila (50e Constant), Lo Presti, La Delfa (60e Thonus)

HEUSY: Fagnan-Polis, Vandermeulen, Offerman, Blondiaux, Chauveheid (73e Lolos), Willems, Lukebadio (71e Ritrovato), Van Acker (73e S. Lejeune), Kuavita, Henon (60e Qualizza), R. Lejeune