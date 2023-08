Elsaute prend l’eau face à Beauraing en Coupe de Belgique: "Scandaleuse, notre première mi-temps!" (photos)

Sous la drache, les joueurs locaux étaient cueillis à froid, impuissants sur la frappe lointaine d’Alessandro Ferreira, après 2 petites minutes de jeu (0-1). "C’était l’entame de match idéale. On a bien joué au sol et les dédoublements se succédaient" souriait le mentor de Beauraing Stéphane Toupet.

Dans la foulée, la recrue offensive d’Elsaute (arrivée de Richelle) Luca Schenk va remettre les équipes à égalité 3 minutes plus tard, après un cafouillage (1-1).

Au quart d’heure, le marquoir indique déjà 1-3 après deux nouvelles réalisations des visiteurs ; d’une part le capitaine Diskeuve qui se promène dans l’arrière-garde locale et d’autre part, Ferreira qui inscrit son doublé sur penalty en pleine lucarne. Il va même inscrire un triplé à la suite d’une mésentente des défenseurs d’Elsaute qui le laissent envoyer un obus dans le but du pauvre Maxime François juste après la demi-heure, et ainsi ponctuer la première période sur le score de 1-4.

"Notre première mi-temps était tout simplement lamentable, voire scandaleuse. Les joueurs pensent que ça va aller parce qu’on est monté en D3, mais ils se trompent. C’était notre première rencontre officielle et on ne mérite clairement pas de passer. On a fait toute la lumière sur nos lacunes qui sont encore bien trop nombreuses. Mes gars ne se rendent peut-être pas compte d’où on va en jouant de cette manière mais j’espère que cela va les réveiller", peste Boris Dome, le T1 étoilé.

En seconde armure, les Elsautois reprennent avec de bonnes intentions mais sans parvenir à trouver la faille malgré un tir de Luca Schenk qui passe juste à côté. À la 65e, Brandon Deville hérite d’un coup-franc aux 20 mètres qu’il envoie directement dans les filets en contournant le mur. De quoi réduire l’écart (2-4). Charles Weber d’abord, Florian Campo ensuite auront l’opportunité de recoller à leurs adversaires depuis le petit rectangle mais tous deux rateront le coche.

C’est même Beauraing qui va enfoncer le clou à l’ultime minute en faisant 2-5 par Amédéo Colaux, un joueur né en 2007.

Elsaute 2 – Beauraing 5

Arbitre: M. El Baraka.

Cartes jaunes: B. Deville, Piette ; Robert, Dardenne.

Buts: Ferreira (0-1, 2e), Schenk (1-1, 5e), Diskeuve (1-2, 10e), Ferreira (1-3 sur pen., 15e), Ferreira (1-4, 32e), B. Deville (2-4, 65e), Colaux (2-5, 90e).

ELSAUTE: François, Dirix, Counet (36e Lecloux), Williot, Mazouze (36e Campo), Weber, Dohogne, G. Deville (36e Piette), B. Deville, Diané, Schenk.

BEAURAING: Delobbe, De Becker, Robert (73e Gorge), Dardenne, Ronsijn (67e Wolf), Suray (46e Bachelard), Ansiaux, Baudoin (67e Mont), Dasty, Diskeuve, Ferreira (83e Colaux).