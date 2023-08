Assez logiquement, la course était assez débridée dans les reliefs de Stavelot et des alentours. À plus de 60 kilomètres du but, le vainqueur de l’étape d’Aubel Alex Francks sortait du peloton. Un peu plus loin, il était à nouveau maillot jaune, virtuellement. Annoncé en difficulté plus tôt (vers Fosse), leader depuis la journée thimistérienne de samedi, Angus Stoneham faisait preuve de panache à 40 km en se montrant offensif. Ensuite, avant le thier de Coo (28 km), le 5e du Paris-Roubaix Juniors 2023 Niels Driesen se trouvait esseulé en tête. Comptant jusqu’à 1’35’’ d’avance, il était à son tour virtuel maillot jaune.

Situé à 10 km de la ligne, le terrible Stockeu permettait à Cédric Keppens de passer aux choses sérieuses. Le Belge de 17 ans (junior 1) revenait sur Niels Driesen avant de s’imposer en solitaire et de réussir une véritable razzia: classement général mais aussi des points, du meilleur jeune et des monts – qu’il portait déjà sur les épaules ce 6 août.

"Avec cette météo, c’était difficile. J’ai gardé ma veste de pluie le plus longtemps possible, jusqu’à 15 km de l’arrivée. Je voulais conserver une bonne température corporelle. Je pense que ça m’a été utile pour avoir de l’énergie", commentait le 3e du Tour des Flandres Juniors 2023. "Mais je ne savais pas si j’allais pouvoir aller chercher cette victoire aujourd’hui (lire dimanche) !"

Seul élément de la province de Liège à participer, William Graff finissait 16e du général. Retrouvez sa réaction en cliquant ICI.

Cette 57e édition est la première depuis… 2001 à proposer un podium final 100% belge avec Niels Driesen (2e) et Mauro Niels Cuylits (3e). Cédric Keppens succède au palmarès à Roman Ermakov, 13e de la Flèche ardennais en mai dernier.

Aubel-Thimister-Stavelot: un Belge vainqueur dans des conditions dantesques (photos)

La course en bref

Carnage Sur 97 partants, dimanche sur le coup de 13 h 30, seuls… 49 coureurs sont arrivés au bout de l’étape. Pas simple.

Zéro Pas de bon classement pour la formation Carl Ras Roskilde. Et pour cause : tous ses coureurs ont jeté l’éponge, dont celui qui portait le maillot des rushs, Peter Bheki Kring Laursen.

Mondiaux Pour permettre aux spectateurs de la course de suivre en même temps le championnat du monde élite, un écran géant le diffusait en direct. e quoi, aussi, donner des idées aux juniors présents? Quand on sait que Remco Evenepoel a d’abord gagné Aubel-Thimister-Stavelot (en 2018) avant de remporter le maillot arc-en-ciel chez les juniors puis chez les pros…

Signaleurs L’organisation remercie la quarantaine de signaleurs qui a assuré la sécurité de l’épreuve samedi après-midi, autour de Dolhain.

Les classements

étape 2A (samedi)

Chrono par équipe, Thimister

1. ACROG-TORMANS les 9 km en 10’33,952

2. AVIA-RUDYCO CYCLING TEAM 10:43,454

3. ZAPPI JUNIOR RACE TEAM 10:46,477

4. TOFAUTI EVERYONE ACTIVE 10:55,745

5. MIX WESTLAND WIL VOORUIT/WPGA 10:56,82

6. WILLEBRORD WIL VOORUIT 10:58,498

7. NPV CARL RAS ROSKILDE JUNIOR 10:58,908

8. GERMANY NATIONAL TEAM 11:01,821

9. WIELERCLUB «ONDER-ONS PARIKE» VZW 11:04,207

10. POLAND NATIONAL TEAM 11:07,554

11. CANNIBAL B VICTORIOUS 11:07,859

12. TEAM MASCOT WORKWEAR 11:09,727

13. POOL CANTU-GB TEAM 11:11,639

14. FENSHAM HOWES-MAS DESIGN 11:12,533

15. VAN MOSSEL HEIST CYCLING TEAM 11:14,63

16. VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAM 11:15,715

17. CRABBE TOITURES-CC CHEVIGNY 11:17,216

18. BRAIN² OLYMPIA TIENEN 11:32,592

19. STARBIKES-BERT CONTAINERS 11:34,598

20. ISOREX CYCLING TEAM 11:35,301

21. MAES CT GLABBEEK 11:39,892

22. EFC-L&R-VAN MOSSEL 11:43,621

23. REGIO TEAM ZUID NEDERLAND 11:54,129

24. CANGURU-LATEXCO 12:13,93

Top 10 après l’étape 2A

1. STONEHAM Angus ZAPPI JUNIOR RACE TEAM 106 km en 2h37’12’’

2. FRANKS Alex CANNIBAL B VICTORIOUS 00:16

3. VAN DEN BROEK Axel ACROG-TORMANS 00:18

4. DRIESEN Niels ACROG-TORMANS 00:18

5. SCHOOFS Jasper ACROG-TORMANS 00:18

6. DE BOCK Aless ACROG-TORMANS 00:19

7. VAN BYLEN Liam ACROG-TORMANS 00:22

8. JANNES Tristan ACROG-TORMANS 00:25

9. CRABBE Tom AVIA-RUDYCO CYCLING TEAM 00:28

10. KEPPENS Cedric AVIA-RUDYCO CYCLING TEAM 00:28

étape 2b (samedi)

En ligne, Thimister

1. CUYLITS Mauro AVIA-RUDYCO CYCLING TEAM 95,3 km en 2h09’38’’

2. VERGOUW Julian MIX WESTLAND WIL VOORUIT/WPGA 00:03

3. KEPPENS Cedric AVIA-RUDYCO CYCLING TEAM 00:03

4. SOENENS Viktor WIELERCLUB «ONDER-ONS PARIKE» VZW 00:03

5. NEERINCKX Sam WIELERCLUB «ONDER-ONS PARIKE» VZW 00:03

6. O’BRIEN Joseph ZAPPI JUNIOR RACE TEAM 00:03

7. FIORIN Matteo POOL CANTU-GB TEAM 00:03

8. TRAVELLA Nicholas POOL CANTU-GB TEAM 00:03

9. CRABBE Tom AVIA-RUDYCO CYCLING TEAM 00:03

10. VAN BYLEN Liam ACROG-TORMANS 00:03

11. NIEVELSTEIN Job MIX WESTLAND WIL VOORUIT/WPGA 00:03

12. LUDLAM Thomas REGIO TEAM ZUID NEDERLAND 00:03

13. VAN DEN BOSCH Ingmar WILLEBRORD WIL VOORUIT 00:03

14. VANDENBERGHE Viktor STARBIKES-BERT CONTAINERS 00:03

15. VAN DEN BROEK Axel ACROG-TORMANS 00:03

16. LAURSEN Peter NPV CARL RAS ROSKILDE JUNIOR 00:03

17. DRIESEN Niels ACROG-TORMANS 00:03

18. TARLING Finlay WILLEBRORD WIL VOORUIT 00:03

19. ARENZ Leon GERMANY NATIONAL TEAM 00:03

20. GEERINCK Seppe CRABBE TOITURES-CC CHEVIGNY 00:03

35. GRAFF William CRABBE TOITURES-CC CHEVIGNY 00:03

Top 10 après l’étape 2B

1. STONEHAM Angus ZAPPI JUNIOR RACE TEAM 201,5 km en 4h46’53’’

2. FRANKS Alex CANNIBAL B VICTORIOUS 00:16

3. VAN DEN BROEK Axel ACROG-TORMANS 00:18

4. DRIESEN Niels ACROG-TORMANS 00:18

5. CUYLITS Mauro AVIA-RUDYCO CYCLING TEAM 00:19

6. DE BOCK Aless ACROG-TORMANS 00:19

7. VAN BYLEN Liam ACROG-TORMANS 00:22

8. KEPPENS Cedric AVIA-RUDYCO CYCLING TEAM 00:26

9. CRABBE Tom AVIA-RUDYCO CYCLING TEAM 00:28

10. CARSTENSEN Magnus TEAM MASCOT WORKWEAR 00:30

40. GRAFF William CRABBE TOITURES-CC CHEVIGNY 01:02

étape 3 (dimanche)

En ligne, Stavelot

1. KEPPENS Cedric AVIA-RUDYCO CYCLING TEAM 80 km en 2h29’38’

2. SOENENS Viktor WIELERCLUB «ONDER-ONS PARIKE» VZW 00:28

3. DRIESEN Niels ACROG-TORMANS 00:29 (b : 4’’)

4. CUYLITS Mauro AVIA-RUDYCO CYCLING TEAM 00:33

5. NIEVELSTEIN Job MIX WESTLAND WIL VOORUIT/WPGA 00:33

6. O’BRIEN Joseph ZAPPI JUNIOR RACE TEAM 01:05

7. CARSTENSEN Magnus TEAM MASCOT WORKWEAR 01:06

8. ARENZ Leon GERMANY NATIONAL TEAM 01:09

9. CRABBE Tom AVIA-RUDYCO CYCLING TEAM 01:11

10. VANDENBERGHE Viktor STARBIKES-BERT CONTAINERS 01:13

21. GRAFF William CRABBE TOITURES-CC CHEVIGNY 01:17

Classement général final après l’étape 3 (top 30)

1. KEPPENS Cedric AVIA-RUDYCO CYCLING TEAM 281,5 km en 7h16’47’’

2. DRIESEN Niels ACROG-TORMANS 00:24

3. CUYLITS Mauro AVIA-RUDYCO CYCLING TEAM 00:33

4. SOENENS Viktor WIELERCLUB «ONDER-ONS PARIKE» VZW 00:55

5. NIEVELSTEIN Job MIX WESTLAND WIL VOORUIT/WPGA 00:58

6. FRANKS Alex CANNIBAL B VICTORIOUS 01:11

7. VAN DEN BROEK Axel ACROG-TORMANS 01:15

8. CARSTENSEN Magnus TEAM MASCOT WORKWEAR 01:20

9. O’BRIEN Joseph ZAPPI JUNIOR RACE TEAM 01:20

10. DE BOCK Aless ACROG-TORMANS 01:20

11. CRABBE Tom AVIA-RUDYCO CYCLING TEAM 01:23

12. ARENZ Leon GERMANY NATIONAL TEAM 01:39

13. VAN DEN BOSCH Ingmar WILLEBRORD WIL VOORUIT 01:40

14. LIGHTFOOT Mark TOFAUTI EVERYONE ACTIVE 01:41

15. MACHIN Zak FENSHAM HOWES-MAS DESIGN 01:55

16. GRAFF William CRABBE TOITURES-CC CHEVIGNY 02:03

17. VANDENBERGHE Viktor STARBIKES-BERT CONTAINERS 02:16

18. NEERINCKX Sam WIELERCLUB «ONDER-ONS PARIKE» VZW 02:17

19. CORSUS Yordi STARBIKES-BERT CONTAINERS 02:20

20. VAN NIEUWENHOVE Lars ISOREX CYCLING TEAM 02:21

21. KJELDSAND Karl Emil ISOREX CYCLING TEAM 02:21

22. TIRRY Arthur BRAIN² OLYMPIA TIENEN 02:25

23. JACKSON Joshua FENSHAM HOWES-MAS DESIGN 02:26

24. DOCKX Gilles VAN MOSSEL HEIST CYCLING TEAM 02:34

25. VAN DE VEN Jarne MIX WESTLAND WIL VOORUIT/WPGA 02:54

26. SERVRANCKX Gauthier EFC-L&R-VAN MOSSEL 03:12

27. NISBET Cormac ZAPPI JUNIOR RACE TEAM 03:12

28. VAN DEN MEERSSCHE Lom AVIA-RUDYCO CYCLING TEAM 03:14

29. DE KOK Pepijn MIX WESTLAND WIL VOORUIT/WPGA 03:34

30. VANHUFFEL Matteo WIELERCLUB «ONDER-ONS PARIKE» VZW 03:39