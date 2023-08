"Tout est possible quand on y croit!" résume Regan Charles-Cook, seul buteur de Genk-Eupen

"Je suis évidemment heureux d’avoir inscrit ce but, mais avant tout: félicitations à l’équipe qui a su défendre de belle façon et avec une grosse énergie tout au long du match ! Ce n’est pas la première fois que je marque de la tête, mais c’est clairement un atout d’arriver à le faire. Cela représente un danger supplémentaire sur les centres" souriait l’international grenadien désormais aligné en pointe puisque l’AS ne compte plus beaucoup d’attaquants au sein de son noyau. "Je suis toujours en phase d’adaptation sur ce nouveau poste" avoue celui qui avait plutôt l’habitude d’évoluer sur un flanc la saison dernière. "Ce sont des rôles différents. Devant, il faut apprendre à se retourner au bon moment, à prendre l’espace, puisqu’on n’a plus le jeu et le ballon en face de soi…" Et si l’Alliance venait à recruter devant avant la fin du mercato estival, cela ne préoccuperait pas l’ex-joueur de Ross County (Écosse) Charles-Cook qui se dit prêt à évoluer à d’autres positions sur le terrain "à partir du moment où on me donne la chance de m’exprimer et où je peux aider l’équipe à chercher les trois points".

À 26 ans, Regan Charles-Cook savoure ce 4/6 en entame de championnat de l’AS Eupen. Tout en sachant qu’un nouveau gros morceau attend les Pandas, puisque c’est le Club de Bruges qui se déplacera au Kehrweg dimanche. "Mais le coach nous fait bien comprendre qu’on doit y croire, peu importe l’adversaire, son nom ou son palmarès. Si on garde confiance en nous et qu’on suit le plan du coach comme on l’a fait contre Genk: alors on peut battre n’importe qui !"