Et pourtant, les Pandas allaient prendre les devants sur la pelouse de la Cegeka Arena en moins de deux minutes. Gary Magnée délivrait un centre parfait sur la tête de Charles-Cook et c’était 0-1 à la surprise générale. Vandevoordt ne tentait même pas de plonger: il était complètement battu.

Forcément, avec un tel résultat, l’AS a reculé alors que Genk prenait le contrôle du ballon en quête d’une faille. Mais malgré quelques sueurs froides sur l’une ou l’autre sortie du gardien Nurudeen (confirmé à son poste), Eupen ne cédait pas.

Sorti des qualifications pour la Ligue des Champions par le Servette suisse en milieu de semaine, Genk devait une revanche à son public. Mais mis à part le gros loupé d’Arteaga en fin de première période, la formation de Wouter Vrancken ne proposait pas assez que pour égaliser. En quête de solution pour faire plier les Pandas, le T1 limbourgeois lançait dès l’heure de jeu Munoz, Paitsil et l’imposant Tolu Arokodare dans le match. Ce dernier allait se créer des demi-occasions, sans jamais cadrer (73e, 75e). Pareil lors du dernier quart d’heure: les essais genkois demeuraient stériles.

Succès historique

Eupen, qui n’avait jamais gagné sur la pelouse de Genk avant ce samedi 5 août 2023, l’emporte donc dans un contexte difficile grâce à cette superbe tête de Charles-Cook en tout début de partie. C’est, aussi, (et seulement) la deuxième victoire d’Eupen en 2023. Et ces 3 points franchement inespérés font le plus grand bien à une équipe qui attend les retours des blessés et les arrivées de prochains renforts.

Pour rappel, en championnat, Eupen restait sur un partage 2-2 face à Westerlo (après avoir mené 2-0) alors que Genk avait facilement écarté le RWDM (0-4).

Dimanche prochain, les Pandas recevront le Club de Bruges. Jeudi, Genk se déplacera à l’Olympiakos avant de se rendre au Cercle de Bruges dimanche.

Le match : Genk-Eupen (0-1)

Arbitre: M. Smet

Cartes jaunes: Mc Kenzie; Nuhu, Nurudeen.

But: Charles-Cook (0-1, 2e).

GENK: Vandevoordt, Preciado (61e Munoz), Sadick, McKenzie, Arteaga, Baah (61e Paintsil), Ouattara (76e Oyen), El Khannous, Hrosovsky (76e Galarza), Tresor, Sor (61e Tolu)

EUPEN: Nurudeen, Paeshuyse, Palsson, Davidson, Magnée, Baiye, Lambert, Déom (62e A. Keita), Van Genechten, Nuhu (90e Kral), Charles-Cook (74e Christie-Davies).