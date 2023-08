Une sortie ratée, mais, aussi, plusieurs parades nécessaires.

Paeshuyse 7,5

Très solide et sobre tout au long de sa prestation à droite de la défense.

Palsson 7,5

Véritable meneur d’hommes, il a bien dirigé la défense. On n’a par contre pas compris ce qu’il tentait de faire sur les coups de pied de but en première mi-temps.

Davidson 6,5

On le répète: dans ce rôle axial, il semble plus à l’aise et moins vite débordé.

Magnée 7

À l’assist sur l’unique but du match avant de travailler dans l’ombre. Précieux.

Baiye 6

Un peu moins d’impact dans les duels que ses équipiers.

Lambert 7

Le bloc jouait bas: il a donc touché moins de ballons.

Déom 7,5

Belle énergie et plusieurs percées intéressantes.

Van Genechten 6

Beaucoup plus discret que face à Westerlo (forcément): il a dû se contenter de ses tâches défensives, principalement.

N uhu 7

Match difficile quand on est seul ou presque en attaque avec un bloc qui joue bas. Mais il a tout donné, c’est à souligner.

C harles-Cook 8

Outre sa débauche d’énergie, Charles-Cook a inscrit un superbe but qui vaut de l’or dans la situation d’Eupen.

A. Keita, Christie-Davies (NC)

