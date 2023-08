En Coupe de Belgique, Malmedy se méfie car "à part leurs installations, on ne connaît plus grand-chose de Fize"

Nouveau staff et nouveaux joueurs, les Fizois, eux aussi pensionnaires de P1, ont tout repris de zéro à l’aube de cette nouvelle saison. Les hommes de Selatine Deniz s’apprêtent donc à voyager en terre (quasi) inconnue. "Il est vrai qu’à part leurs installations, on ne connaît plus grand-chose", sourit le coach des Dragons. "On tentera de faire bonne figure et d’embêter au maximum l’adversaire même si notre priorité reste d’être prêts pour le début du championnat. À une semaine de la reprise face au FC Eupen, je considère ce match comme un vrai test, il faudra l’aborder sérieusement."

Au prochain tour, le qualifié se déplacera à Rupel Boom, qui évolue en D2 Amateur flamande.

Fize – Malmundaria (Dimanche, 16h)

Arbitre: M. Dridelli.

Absents à Malmedy: Custinne et Dethier (vacances).