Match de gala entre amis pour Heusy, à Raeren-Eynatten en Coupe de Belgique

Clubs amis opposés chaque année en amical de pré-saison, Raeren-Eynatten (D3) et Heusy (P2) vont, pour une fois, croiser le fer officiellement lors de ce second tour de Coupe de Begique. "On avait justement décliné la proposition de Raeren cette année parce que nous étions qualifiés pour cette compétition" sourit le coach heusytois Jessy Dionisio dont l’adjoint (Vincent Offerman) et le capitaine (Arnaud Offerman) signeront avec plaisir leur retour en terres germanophones. "Ils ont gardé de très bons contacts là-bas et il y a déjà des sms qui se sont échangés en vue de la rencontre." Rencontre pour laquelle Heusy fait évidemment figure de petit poucet. "On en est conscients mais ce n’est pas pour ça qu’on arrivera en victime consentante. On jouera pour faire le meilleur résultat possible." Dans le chef du T1 raerenois Éric Vandebon, on reste vigilant: "La Coupe réserve souvent des surprises. À nous de rester sur le qui-vive pour passer et s’offrir de beaux matchs lors des tours suivants".