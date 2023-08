Elsaute face à un rival "avec la même marque de fabrique" en Coupe de Belgique

Conscients que ce ne sera pas une équipe amateur qui remportera la compétition, le coach étoilé espère malgré tout aller le plus loin possible. "En grimpant à l’échelon national, on ne participe plus à la Coupe de la province. Cela nous permet d’avoir une préparation plus longue et ainsi d’être prêts tactiquement et physiquement si on peut enchaîner les matches à enjeu. On ne sait pas du tout où on se situe : la plupart de mes gars vont découvrir l’inconnu en nationale et la Coupe va nous faire du bien pour s’y préparer", conclut-il.

Au prochain tour, le qualifié se déplacera chez le vainqueur du match entre Svelta Melsele et Destelbergen.

Elsaute –Beauraing (Dimanche 16h)

Arbitre: M. El Baraka.

ELSAUTE: Campo, Counet, B. Deville, G. Deville, Diané, Dirix, Dohogne, François, Lecloux, Lefort, Maréchal, Mazouze, Piette, Rogister, Schenk, Tergui, Weber, Williot.

Absents: D’Affnay (genou), Di Nicola (mollet), Fassin (pas prêt), Demez (vacances), Manchigov (incertain).