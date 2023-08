Blessés, renforts qui n'arrivent pas, joueur qui songe à partir, gardien imprévisible: Eupen ne se rend pas à Genk dans de bonnes conditions

Les Limbourgeois, qui ont écrasé le RWDM 0-4 en ouverture du championnat, doivent une revanche à leurs supporters après leur élimination au 2e tour qualificatif pour la Ligue des champions face aux Suisses du FC Servette (Genève), ce mercredi.

En face, c’est une équipe d’Eupen quelque peu boiteuse qui va se déplacer à Genk. Florian Kohfeldt compte plusieurs absents, dont le meneur de jeu Kevin Möhwald, le défenseur russe Filin, l’offensif Bitumazala ou encore l’ailier gauche Teddy Alloh "encore out pour au moins une semaine", dixit l’entraîneur allemand des Pandas, qui ne peut pas encore miser sur de nouveaux renforts. Pourtant, devant notamment, il y a urgence. La recrue Bialek out pour six mois, Eupen scrute le marché. L’offre soumise au Liégeois Gianni Bruno, offensif poussé vers la sortie par Gand, a été déclinée par l’attaquant alors que les Buffalos avaient semble-t-il trouvé un terrain d’entente (500 000 €) avec les Germanophones.

Boris Lambert envoie un signal clair

Le noyau d’Eupen reste très court, trop court. Et ça pourrait empirer. Ce vendredi 4 août, Boris Lambert a fait savoir via ses réseaux sociaux qu’il changeait d’agent. Exit Ricardo Fernandez, il rejoint Libera Sports, l’écurie de Zouhair Essikal. Le genre de manœuvre qui, souvent, est suivie d’un changement de club chez le joueur. Reste à savoir si ce sera, déjà, pour cet été. Mais force est de constater que le seul brassard de capitaine ne suffira pas à retenir le Rochefortois d’Eupen.

On l’oublierait presque, mais l’AS se déplace à Genk avec une question sans réponse: qui défendra les filets eupenois après les énormes bourdes de Nurudeen face à Westerlo, lors du 2-2 en ouverture du championnat ? Nurudeen, à nouveau ? Ou Moser lui sera-t-il préféré ? Le jeune portier de Chelsea Gabriel Slonina, annoncé au Kehrweg, n’est pas encore arrivé. En attendant, il faudra gérer la situation habilement. Plus largement, Florian Kohfeldt devra à nouveau bricoler, comme il l’a déjà fait lors de la 1re journée. Mais cette fois, ce sera Genk en face, pas Westerlo. Et Van Genechten, aligné sur le flanc, n’inscrira pas de doublé chaque semaine. "Même si c’était particulier de marquer contre Westerlo, mon ancien club. Et que Genk est aussi mon ancien club", lâchait l’intéressé il y a quelques jours… On le répète: au vu du contexte et de l’étroitesse du noyau, un point à Genk serait déjà une superbe performance pour cet Eupen-là.

Genk-Eupen (Samedi 16 h)

Arbitre: M. Smet

EUPEN: Nurudeen, Paeshuyse, Palsson, Davidson, Magnée, Van Genechten, Baiye, Lambert, Déom, Charles-Cook, Nuhu ;

Moser, Roufosse, Christie-Davies, Kral, Zaatout, A. Keita, Youndje.

Absents: Möhwald, Bitumazala, Filin, Alloh, Bialek (blessés), Gorenc