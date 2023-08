Aubel-Thimister-Stavelot, c'est parti: voici ce que la première étape a donné (photos)

Neutralisation

C’est groupé que le peloton a grimpé la côte d’Aubin-Neufchâteau, passage marquant le début des choses sérieuses à 35 kilomètres de l’arrivée.

Au sommet, plusieurs coureurs ont tenté d’accélérer… juste avant que la direction de course ne décide de neutraliser les événements ! Et pour cause: les ambulances étaient occupées avec des coureurs blessés. Robbin Bosch (Maes CT Glabbeek) et Toni Albrecht (Allemagne) ont d’ailleurs abandonné dans la foulée.

L’Eupenois William Graff, de Chevigny, a fait partie des fuyards temporaires. "Dans cette côte du fort, j’étais attentif à l’avant. Sur le dessus, nous avons accéléré à une dizaine… puis la neutralisation est arrivée. Nous avons été repris. Je ne sais pas si nous aurions été au bout mais nous étions un groupe de costauds", raconte celui qui a été sur ses gardes lorsque les routes ont été rendues humides par la pluie. "J’espère qu’il fera sec le reste du week-end car je ne suis pas super chaud sous la pluie (rires) …"

Les hostilités ont repris au passage de la ligne, c’est-à-dire à l’entame de l’avant-dernier tour de (petit) circuit.

Échappée fantôme ?

Ultime difficulté du jour, la bosse de St-Jean-Sart a vu William Graff et d’autres accélérer encore. "Mais ça roulait trop vite, c’était dur de sortir", regrette ce dernier. C’est toutefois en haut qu’un trio s’est quand même détaché: Alex Franks, Angus Stoneham et Magnus Carstensen.

Jamais très loin, le peloton n’est cependant jamais revenu. Sans que tout le monde ne soit manifestement au courant de l’existence des échappés: William Graff ne semblait pas au fait, pas plus qu’un élément d’Avia-Rudyco Cycling Team qui a levé les bras en arrivant, pensant avoir empoché la mise (mais non).

Malgré un compteur inactif dans le final, le Britannique Alex Franks a signé son premier succès de la saison. Il s’était classé 13e de Kuurne-Bruxelles-Kuurne Juniors ou encore 22e de la Nokere Koerse Juniors.

Place à la journée thimistérienne, ce samedi 5 août. Avec un chrono collectif de 9 bornes le matin, une étape en ligne l’après-midi. "La côte du Stockis est plus difficile: si des gars collaborent, il y a moyen d’y sortir", avance William Graff.

Classement: 1. FRANKS Alex en 2:26:21, 2. STONEHAM Angus à 0:00:05, 3. CARSTENSEN Magnus 0:00:12, 4. LAURSEN Peter 0:00:34, 5. CRAPS Stan 0:00:35, 6. CRABBE Tom 0:00:36, 7. VAN BYLEN Liam 0:00:36, 8. WULFF Noah 0:00:36, 9. GRIMOD Étienne 0:00:36, 10. VAN STRIJTHEM Matijs 0:00:36, 48. GRAFF William 0:00:36.