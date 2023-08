Du positif malgré la pluie au tournoi de tennis du Cheval Blanc (photos)

Reste qu’il en faut plus pour embêter l’incontournable Léon Largefeuille, juge-arbitre du TCCB. "C’était compliqué, mais on a trouvé des solutions. À Maison-Bois, le souci c’est qu’une partie est en rénovation donc on disposait de 3 terrains couverts au lieu de 6." Il a donc fallu trouver des solutions ailleurs "tout en sachant que d’autres clubs étaient dans le même cas" et c’est à Tennissimo, à Henri-Chapelle ou encore à Herve que certains matches ce sont disputés. "Ce qui est regrettable, c’est que certains joueurs n’acceptent pas de jouer sur d’autres surfaces alors que c’est annoncé." D’ailleurs, sur les hauteurs verviétoises, il n’y a pas que de la terre battue sur le site du Cheval Blanc. "On dispose également de nos terrains synthétiques et ça, les inscrits le savent !"

Bref, malgré cette gymnastique logistique, tout s’est bien passé au n°20 de la Dreve de Maison Bois, où l’on comptait 210 inscrits. "On est toujours dans ces chiffres-là" dixit Léon Largefeuille, qui table son son expérience à l’heure de fournir une explication. "On fait face à la concurrence des Francofolies, parfois aussi de Francorchamps. Et puis, n’oublions pas que les Verviétois sont traditionnellement des juillettistes, plus que des aoûtiens. C’est l’héritage des congés de l’industrie textile qui tombaient en juillet"

Et quand on en revient au tournoi en tant que tel, le responsable des compétitions du Cheval Blanc ne manque pas d’épingler "ces résultats qui font plaisir". Certes, le relevé tableau M1 aura vu un duel viséto-visétois ponctuer la semaine (victoire de Leo Collete 6-4,6-3 sur Simon Daune), mais ailleurs, plusieurs régionaux se sont illustrés. En M2, Lionel Krings (Heusy) a pris le meilleur sur Bryan Hansenne (TC 3 Frontières). En M4, le Spadois Lucas Cornet remporte la catégorie. Chez les Dames 4, ce sont des pensionnaires du club voisin de Heusy (RHTC) qui ont pris part à la finale, avec une victoire pour Clémence de Mos sur Charline Moreau (0-6, 6-4, 6-3).

Spécial pour Alexis Rensonnet

Et dans les doubles, sympathique finale en DM3 pour Nicolas Rensonnet qui s’alignait avec son fils Alexis (6-3, 6-1). Victoire à la clé pour le duo familial contre la paire theutoise Romain Daumen et Anthony Henrichs. "Ça fait plaisir de voir des membres du club prester de la sorte" sourit Léon Largefeuille, avant d’évoquer l’autre finale du jeune Alexis Rensonnet. "En DM4, il jouait avec Kevin Gaye contre Léo Rentmeister, son ami, qui s’alignait avec Patrick Raway, le barman du club-house." Et c’est la paire Gaye-Rensonnet qui a fait tomber la pièce du bon côté (6-3, 6-3)."

La suite, au Cheval Blanc, ce sera déjà le 10 août avec le début du tournoi des jeunes (Grade 3) "avant notre semaine adulte qui démarrera le 17 août, avec les catégories restantes. Habituellement, on a entre 320 et 370 inscrits cette semaine-là" ponctue Léon Largefeuille, non sans espérer que, cette fois, le soleil soit au rendez-vous.