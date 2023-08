AS Eupen: Rune Paeshuyse prolonge jusqu’en 2028

"Rune Paeshuyse avait rejoint la KAS Eupen en été 2022, à l’âge de 20 ans, en provenance du centre de formation du KV Malines. Chez les Pandas, il a convaincu dès le début et a été aligné pour la première fois le 28 août lors du match en déplacement à Westerlo. Sa performance lui a permis de conquérir d’emblée sa place au sein de l’équipe première et il a depuis lors disputé 30 matchs pour la KAS Eupen."

Christoph Henkel, directeur général d’Eupen, réagit à la nouvelle: "L’engagement de Rune Paeshuyse a été une parfaite réussite pour les deux parties. Grâce à son talent, son engagement et sa personnalité, Rune s’est parfaitement intégré au sein de l’équipe d‘Eupen et il est devenu en l’espace de quelques semaines un joueur titulaire fiable de notre équipe première. Nous sommes convaincus qu’il reste un joueur avec un grand potentiel pour son développement futur. Nous sommes heureux d’avoir pu convenir avec lui d’une collaboration à si long terme et nous souhaitons à Rune de continuer à avoir du succès avec notre club".