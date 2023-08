Jérôme Massoz de la D1 à la P2: le (très) joli coup de la Taverne Aubeloise

Actif au Celtic Visé lors du dernier championnat, Jérôme Massoz va désormais faire un pas de côté et rejoint un autre défi chez les "Taverniers". Côté aubelois, on affiche un large sourire, à l’image du gardien Franck Mourant, ravit de pouvoir officialiser l’arrivée d’un élément qui a connu la D1 avec Visé, Hoeselt et Waremme, avec des sacres de Champion de Belgique via la Coupe et le championnat côté waremmien.

"Voilà maintenant deux ou trois ans qu’avec Gilles Bemelmans, on insiste pour l’attirer chez nous" détaille le portier aubelois. "Jérôme l avait des propositions en D3 et en D2, mais il avait envie d’autre chose, d’avoir plus de temps pour lui et surtout, il ne voulait plus se prendre la tête." En signant pareil renfort, les Aubelois confirment qu’il faudra compter sur eux en cette saison 2023-2024, c’est évident.