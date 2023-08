Amory Leclerq et Arthur Pitz, du club d'Ensival, s'envolent pour le championnat d’Europe de basket-ball U16 à Skopje

"Représenter son club et son pays au international est un immense honneur et récompense les efforts que j’ai fournis", savoure Arthur Pitz qui a fait ses premiers pas avec la R2 d’Ensival en fin de saison dernière. "De plus, avoir été nommé capitaine lors des deux derniers matchs est une belle gratification."

Des 60 présélectionnés, ils sont restés dans les 12 derniers. Et ce, après des entraînements qui ont débuté début mai. En préparation, ils ont joué contre les U18 du Luxembourg, des Pays-Bas puis sont partis en Turquie pour un tournoi qui leur a permis d’affronter l’Allemagne, la Turquie et la Lettonie. Ils ont enchaîné avec un tournoi de préparation en France pour s’opposer aux U16 puis aux U17 Français et, enfin, à la Finlande.

Lors de ce championnat d’Europe à Skopje (capitale de la Macédoine), l’équipe belge est versée dans la poule avec la Macédoine du Nord, la Lituanie et la France. Les rencontres peuvent être suivies en direct ou en review sur le site de la FIBA.

"Pour mieux se préparer"

"Je veux profiter de cette expérience pleinement et me confronter à d’autres profils de joueurs que je ne rencontre pas en Belgique", ambitionne Arthur Pitz. "Cela me permettra aussi de mieux préparer la sélection 2008 vu que je suis un an à l’avance sur celle-ci. Enfin, bien entendu, j’espère en retirer de l’expérience et devenir une meilleure personne."

Une belle récompense pour les deux jeunes Ensivalois mais aussi pour toutes les composantes du club – dirigeants, coaches et bénévoles – sans oublier le travail fourni par le Centre de Formation AWBB à Jambes dont font partie Arthur Pitz et Amory Leclerq.