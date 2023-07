Urgent besoin de renforts à Eupen: "Les nouveaux seront les bienvenus"

"Pour le moment, on fait avec les joueurs qu’on a. Et si d’autres arrivent, c’est un plus" estime le Soumagnard Gary Magnée. "La concurrence ? Tout joueur qui arrive est le bienvenu et nous, on fait notre maximum pour essayer de l’intégrer !" promet celui qui s’est montré déroutant en première période face à Westerlo, avant "de m’éteindre un peu car Westerlo amenait plus de joueurs de mon côté et il fallait travailler défensivement. Mais j’estime avoir fait mon boulot…"

Comme déjà écrit, la prochaine recrue devrait être le gardien de but de Chelsea Gabriel Slonina. De quoi éteindre facilement et rapidement l’incendie Nurudeen. Devant, Eupen ne pourra pas tenir toute la saison avec le seul duo Nuhu-Charles-Cook, d’autant que ces deux-là ont besoin d’espace et semblent plus efficaces depuis les flancs. "On avait notre attaquant avec Bartosz Bialek qui sera malheureusement absent pour six mois à cause d’une blessure. C’est dommage mais c’est ainsi" dixit le T1 Kohfeldt. Eupen doit absolument renforcer son attaque. Et vite, car le championnat a d’ores et déjà commencé. "Et c’est dommage d’avoir perdu deux points contre Westerlo, mais voilà: on ne referra pas le match et la saison est encore longue" conclut avec sagesse Magnée, plutôt positif en vue du déplacement à Genk de ce samedi. "Un bon résultat là-bas ? C’est possible. On a déjà montré par le passé qu’on savait signer des bons résultats face aux grosses équipes !"