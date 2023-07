Luca Le Bohec: "J’ai eu beaucoup de chance dans mon malheur" dixit le revenant de Malmedy

Ce match de Croky Cup était donc pour lui, l’occasion de se tester après son rétablissement complet et sa préparation du nouvel exercice. "Je n’avais aucune appréhension et j’ai directement voulu me concentrer sur la rencontre. Je suis encore mieux préparé que les saisons précédentes car je reviens de plus loin. Mon programme a donc été plus long et plus complet. Ma profession a beaucoup aidé dans mon approche pour ma revalidation" explique celui qui exerce en tant que kinésithérapeute.

"Un bon test"

Sur son calendrier, il avait coché la date du 17 juillet (date de reprise des entraînements) ainsi que celle de ce dimanche 30 juillet, le premier "vrai" rendez-vous pour les Dragons. Et les Croates de Wandre ont vendu chèrement leur peau ( victoire locale 5-4). "C’était un bon test pour reprendre contre une telle opposition. Ce match devait être agréable pour le spectateur neutre car on a vu à l’œuvre deux équipes joueuses. Cela a débouché sur beaucoup de buts et le résultat a finalement tourné à notre avantage. On savait que ce serait un gros client donc c’est une bonne préparation pour le championnat" avoue notre interlocuteur.