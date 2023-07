"Aujourd’hui team principal, je suis aidé par Fritz (Van Amersfoort) et Rob (Niessink) pour continuer à apprendre en manageant les équipes de Formule 3 et Formule 2. Outre le fait de diriger une équipe de quatre-vingt-cinq personnes, ce qui est peut-être le plus compliqué, j’ai également un œil sur les jeunes pilotes de kart que l’on souhaiterait voir monter en Formule 4. Tout comme le font déjà d’autres teams, l’objectif est de créer une filière jusqu’à la Formule 2."

L’échelon suivant étant la Formule Un, celle-ci fait-elle partie des plans d’avenir pour ce Verviétois de trente et un ans à peine ?

"Si avant tout, nous voulons gagner en F3 et F2, un partenariat avec une équipe de F1 est possible dans un futur proche. Nous sommes effectivement en contact avec plusieurs équipes. Et je crois que cette tendance va se généraliser. Aujourd’hui déjà, Ferrari, Alpine et d’autres ont mis sur pied des académies allant du karting à la F1. Je travaille en ce sens avec comme but d’arriver en Formule Un. Le fait de pouvoir évoluer dans le même environnement et de continuer à bénéficier de nombreux conseils, dont ceux de Vincent Vosse, rend les choses plus faciles."

En attendant Tom Claessen avait le sourire ce dimanche en début d’après-midi.

"Même si Richard Verschoor a perdu sa deuxième place samedi en F2 pour une erreur humaine au départ, Francorchamps nous a plutôt réussi avec une première victoire en F3 cette saison pour Ciao Collet."

Un succès qui avait une saveur particulière pour le team principal verviétois devant sa famille et ses amis. "C’est surtout une belle récompense du travail fourni par toute l’équipe".